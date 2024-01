Bahia anuncia a contratação de Jean Lucas até dezembro de 2028

Na última quarta-feira (10), o Bahia oficializou a contratação do volante Jean Lucas, ex-Santos e Flamengo, como o segundo reforço do time soteropolitano para esta atual temporada.

O meio-campista de 25 anos assinou vínculo com o Esquadrão de Aço até o final de dezembro de 2028 e também com validade por até cinco anos.

Para contratar Jean Lucas, o Bahia vai desembolsar cerca de R$ 24,2 milhões pelo jogador, mas o preço pode aumentar para R$ 32 milhões, no caso que o volante cumpra metas na temporada.

Dessa forma, o meio-campista também é a contratação mais cara da história do futebol nordestino. Mesmo sendo anunciado apenas nesta quarta-feira (10), o jogador já estava com o restante do elenco principal desde o início desta semana.

No entanto, o volante já embarcou para Manchester, na Inglaterra, onde o Esquadrão de Aço realizará sua primeira parte de sua pré-temporada, após a estréia contra o Jequié pelo Campeonato Baiano.

Antes da chegada de Jean Lucas, o Bahia também anunciou na semana passada a contratação do meio-campista Everton Ribeiro, que recentemente deixou o Flamengo, após o fim de seu contrato.

Na última temporada, o volante realizou 22 jogos com a camisa do Santos e distribuiu três assistências em sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time paulista para a Série B.

Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas foi emprestado ao Peixe em 2019 e depois foi vendido pelo rubro-negro ao Lyon, da França. Atuou também por Monaco e Brest, antes de retornar a Vila Belmiro na última temporada.

Bahia faz sua estréia na temporada contra o Jequié pelo Campeonato Baiano.

Após a realização da pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, o Bahia vai fazer sua estréia oficial em 2024, diante do Jequié pelo Campeonato Baiano, com data marcada para o dia 17 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Além disso, o Esquadrão de Aço também vai em busca de seu 51º Estadual de sua história. Durante a última temporada, o Tricolor derrotou o Jacuipense na decisão pelo placar agregado de 4 a 1 e conquistou o título pela 50ª vez.