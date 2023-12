HISTÓRICO: Santos perde em casa contra Fortaleza, e é rebaixado pela primeira vez da história

Momento histórico no futebol mundial. Pela primeira vez em sua história, o Santos foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe Alvinegra jogou nesta quarta feira (6), na Vila Belmiro, às 21h30, contra o Fortaleza. Para o Peixe, apenas uma vitória em casa era o suficiente para se livrar do rebaixamento, porém, o jogo terminou em 2 a 1 para o Leão, que consagrou a ida do clube paulista à segunda divisão.

Jogos simultâneos

Juntamente com o Santos, Bahia e Vasco também lutavam pela permanência na Série A, o tricolor bateu o Atlético Mineiro em casa por 4 a 1, enquanto o Cruz-Maltino venceu o Bragantino por 2 a 1. Desse modo, o Peixe ficou em 17 colocado com 44 pontos, consagrando-se assim, rebaixado. Com a vitória de hoje, o Fortaleza fechou o campeonato em 10 colocado, classificando-se para a Sul-Americana de 2024.

Revolta da torcida

A partida terminou em confusão, com episódios de vandalismo na Vila Belmiro. Logo após o segundo gol do Fortaleza, bombas começaram a explodir dentro e fora do estádio e objetos foram atirados no gramado. Houve também tentativa de invasão de campo.

Os jogadores do clube cearense saíram correndo para os vestiários, e Vuaden encerrou o jogo, também deixando o gramado com seus companheiros de arbitragem. Na sequência, houve conflito entre torcedores e policiais nos arredores da Vila.

Torcedor do Santos chorando

Lei do ex

A lei do ex nunca falha. Essa é uma frase muito falada por torcedores durante os jogos de Brasileirão. Hoje não foi diferente, aos 37 do primeiro tempo, todos os jogadores de linha do Santos foram para o ataque em cobrança de escanteio, Marinho, por sua vez, ficou livre e saiu cara a cara contra o goleiro João Paulo, para marcar o primeiro gol da equipe do Fortaleza na partida, consagrar a lei do ex, e ainda provocou a torcida de seu ex clube, tampando os ouvidos durante a comemoração do gol.

Marinho comemora gol contra seu ex-clube (Foto: Divulgação / Fortaleza)

Para rebaixar

Precisando do resultado, o Santos se lançou ao ataque na etapa final e passou a criar mais. Mesmo sem muita organização tática, o time da Vila Belmiro ficou em cima do adversário em busca do segundo gol. Porém, a equipe esbarrava em problemas que foram vistos durante toda a temporada, como a falta de criatividade. Aos 36, a preocupação virou pavor.

O Vasco passou à frente do placar novamente. Desesperado por um gol, o Santos se lançou de forma desgovernada ao ataque e até o goleiro João Paulo foi para a área adversária em alguns lances. Em um deles, aos 49, Lucero recuperou a bola no campo de ataque, viu a meta desprotegida e mandou para as redes, sem que ninguém pudesse evitar o gol. Imediatamente, objetos passaram a ser lançados para o campo, e o árbitro encerrou o jogo, sacramentando o primeiro rebaixamento do clube de Pelé.

Logo após Pelé

Apesar do feito inédito, é também um momento de vergonha e tristeza para o clube. O rebaixamento logo após a perda do maior ídolo do clube, o Pelé, é um motivo de constrangimento e humilhação para todos os torcedores santistas. O campeonato com o nome do jogador, cada minuto dez que passava e o Rei era homenageado, se encerra de uma forma inesperada, e que doerá bastante no coração Alvinegro.