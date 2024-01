CBF confirma os oito times para Supercopa Feminina

A competição que abre o calendário do Futebol Feminino, tem início no dia 11 de fevereiro e fim no dia 18 do mesmo mês. A Supercopa feminina conta com oito clubes em sua terceira edição, sendo eles: Avaí Kindermann, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense e Real Brasília.

Fluminense e Ferroviária são participantes inéditos na competição. Enquanto Corinthians, Internacional, Flamengo e Real Brasília estiveram em todas edições.

Entenda a Supercopa Feminina

Dinâmica: Os oito clubes serão distribuídos em quatro grupos de duas equipes cada. O vencedor de cada grupo avança para semifinal, onde serão definidas as equipes finalistas.

O mando de campo de cada partida é definido pelo Clube da Federação Estadual melhor posicionada no RNF/FF (Ranking Nacional de Federações do Futebol Feminino) 2023 e Clube melhor posicionado no RNC/FF (Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino) 2023. Caso os clubes tenham empatado nos dois critérios, o mando será definido com sorteio público.

O prazo para inscrição de atletas para a Supercopa Feminina é até o dia 09/02/2024, podendo ser inscritas somente as atletas registradas no BID.

Critério: Os oito clubes melhores colocados, limitados a um por estado, do Brasileirão Feminino Neoenergia de 2023 e os quatro melhores colocados no Campeonato Brasileiro Binance A-2 de 2023.

Em caso de não preenchimento das oito vagas pelo critério acima, com razão a ausência de oito clubes interessados de estados diferentes: A Federação melhor ranqueada no RNF/FF 2023 terá direito a duas vagas. Nenhum estado poderá ter mais do que dois clubes representantes.

Último campeão

O último e único campeão da Supercopa Feminina é o Corinthians. As Brabas do Timão conquistaram a primeira edição diante da equipe do Grêmio vencendo pelo placar mínimo. Já na segunda edição, em 2023, conquistou a segunda taça da competição goleando o Flamengo por quatro a um.

Mesmo sendo o campeão invicto até aqui e tendo em seu elenco reforços de peso, não vai ser um campeonato fácil para o Corinthians, já que todas as equipes tiveram uma ótima janela de transferências. Por exemplo: o Flamengo conta com a Cristiane, que veio do Santos, o Internacional renovou o contrato com a Priscila, artilheira da Conmebol Libertadores 2023, e a Ferroviária trouxe a craque Duda Santos, que veio do Palmeiras e a dupla Katiuscia e Andressa que vieram do próprio Corinthians. O que promete um campeonato muito equilibrado e cheio de emoções.

Sorteio da Supercopa Feminina

O sorteio dos grupos da Supercopa acontece na próxima sexta-feira (12), às 15h30, na sede da CBF.

A Dinâmica dos grupos irá funcionar da seguinte maneira:

GRUPO A: 1° SORTEADO X 8° SORTEADO

GRUPO B: 2° SORTEADO X 7° SORTEADO

GRUPO C: 3° SORTEADO X 6° SORTEADO

GRUPO D: 4° SORTEADO X 5° SORTEADO

Para a decisão da Semifinal será o vencedor do Grupo A contra o Grupo B e o Grupo C contra o Grupo D, decidindo, então, quem serão as grandes finalistas.