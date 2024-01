Bruno Rodrigues é apresentado como novo reforço do Palmeiras: "Graças a Deus não vou mais jogar contra"

Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para a temporada 2024. O atacante de 26 anos foi oficialmente anunciado pelo Verdão na tarde desta sexta-feira (12) na Academia de Futebol.

Antes de chegar ao Verdão, Bruno esteve no Cruzeiro onde ganhou enorme destaque ao marcar 17 gols e 10 assistências em 67 jogos. O atleta também tem passagens pela Ponte Preta, São Paulo e pelo futebol europeu. O atacante irá vestir a camisa 11 no Alviverde.

"Muito feliz pela minha vinda aqui. Quando teve o contato do Palmeiras, tinha vários clubes. Quando o Palmeiras veio não pensei duas vezes pela grandeza, os títulos que vem ganhando. Estou feliz pela decisão e quero me adaptar o quanto antes", disse Bruno sobre sua chegada.

"O Palmeiras é um grande clube, o projeto que o clube nos ofereceu e isso facilita. Eu acho que tomei a melhor decisão da minha vida".

"Acho que tenho que ter humildade, trabalhar, sou trabalhador. Onde eu passei foi assim que consegui meu espaço. No momento certo que Abel vir falar comigo e dizer que estou preparado vou dar o meu melhor", comentou.

Polivalente, o atleta também comentou sobre quais funções pode executar dentro de campo.

"Estou muito feliz mesmo de ter vindo para o Palmeiras, não tive contato com o Abel. Mas ele sabe minhas características, onde posso ajudar. Estou aqui para ajudar o Palmeiras e ganhar títulos".

Antes de chegar ao Palmeiras, Bruno teve passagem pelo São Paulo, mas foi pouco aproveitado. O jogador comentou um pouco sobre sua experiência no Tricolor Paulista, mas ressaltou seu foco total no Verdão.

"Acho que foi a oportunidade que não tive de mostrar no São Paulo. Agradeço aos estafes, mas é virar a página, agora estou no maior campeão do Brasil", comentou.

Ainda sobre o São Paulo, Bruno projetou seu reencontro com o clube na final da Supercopa do Brasil.

"Estou me preparando para essa primeira final em fevereiro, me adaptando, conhecendo os companheiros que me receberam bem. Com certeza vai ter um gostinho a mais", comentou.

Novo reforço do Verdão, o camisa 11 também comentou sobre seus primeiros contatos com o torcedor palestrino.

"Quando fui anunciado recebi muita mensagem. Já joguei contra e sei como é. Graças a Deus não vou jogar mais contra. Não vejo a hora disso acontecer, estou muito feliz de vestir essa camisa e estou muito honrado", comentou.

Além de Bruno Rodrigues, o Alviverde também conta com as chegadas do polivalente Caio Paulista e do volante argentino Aníbal Moreno como novos atletas para 2024.

Com os novos reforços a disposição, o Palmeiras estreia na temporada no próximo dia 21 (domingo), diante do Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.