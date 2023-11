São Paulo faz gol nos acréscimos, vence fora de casa, e complica o Bahia contra o rebaixamento

O Bahia recebeu o São Paulo em casa, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Fonte Nova, e saiu derrotado por 1 a 0 com um gol nos acréscimos do segundo tempo. O gol foi feito por Caio Paulista, que na comemoração tirou a camisa e recebeu a advertência do cartão amarelo. O Tricolor Paulista conquistou sua primeira vitória como visitante no Brasileirão deste ano, e afastou qualquer risco de rebaixamento. Por outro lado, a situação do Bahia se complicou ainda mais, precisando da vitória, o time de Rogério Ceni continua no Z-4 e precisa reagir nesta reta a final de campeonato se quiserem se safar do rebaixamento.

Como fica

A vitória coloca o São Paulo na nona colocação, com 50 pontos e longe de qualquer risco de Z-4 na reta final do Brasileirão. O Bahia, por sua vez, continua com apenas 41 pontos e na zona de rebaixamento.

Tudo igual

A etapa inicial de Bahia x São Paulo foi de muita marcação e poucas chances de gol na Fonte Nova. A melhor oportunidade do lado paulista foi aos seis minutos, quando Michel Araújo recebeu passe de calcanhar de Juan, após tabela, e viu Marcos Felipe fazer grande defesa. Os donos da casa só conseguiram chegar com perigo aos 47 minutos, nos acréscimos. Cauly recebeu na grande área e tocou na saída do goleiro Rafael. A bola foi para fora. No geral, os dois times trocaram muitos passes, mas finalizaram muito pouco durante a etapa inicial.

Gol nos acréscimos

Bahia e São Paulo fizeram um segundo tempo com muito mais emoção em relação ao primeiro tempo. Os dois times tiveram boas oportunidade. Pelo São Paulo, Lucas chegou em cobrança de falta, Michel Araújo em chute de fora da área e Alisson, que perdeu gol incrível. Do lado do Bahia, Everaldo teve boa chance, assim como Thaciano, Gilberto e Biel, que foi travado por Arboleda na hora do chute que poderia abrir o placar na Fonte Nova.

Nos acréscimos, Marcos Felipe salvou mais uma vez o Bahia, em chute de Luciano. Mas ele não conseguiu parar Caio Paulista aos 51. O lateral chutou cruzado e fez o gol da vitória do Tricolor paulista.

Foto: Divulgação / São Paulo

Próximos jogos

O time da casa, o Bahia, entra em campo novamente somente mês que vem, no dia 3 de Dezembro, e vai enfrentar como visitante o América Mineiro, para tentar mais uma chance de se salvarem do rebaixamento. Por outro lado, o São Paulo joga no dia anterior, 2 de Dezembro, e vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro, na nova Arena MRV.