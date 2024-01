Para ir em busca do pentacampeonato estadual consecutivo, o Atlético-MG vai fazer sua estreia na temporada 2024 nesta quarta-feira (24) contra a Patrocinense fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.

Dessa forma, o Galo também busca defender uma longa invencibilidade de 10 anos sem perder na estreia do Estadual. Durante esse período, o Alvinegro venceu sete partidas e empatou outras três em 10 partidas disputadas.

Em contrapartida, a última derrota do Atlético-MG na abertura do Campeonato Mineiro, aconteceu justamente em 2013 para o arquirrival Cruzeiro, por 2 a 1, na reinauguração do Mineirão.

No entanto, o clássico da terceira rodada acabou sendo antecipado para a primeira, com a missão de valorizar o retorno do Gigante da Pampulha, que estava fechado para reformas e modernização para a Copa do Mundo de 2014.

Com 48 títulos conquistados na competição, o Galo também é o maior campeão do estado de Minas Gerais, contra 38 do Cruzeiro e 16 do América-MG.

Além disso, o Atlético-MG também ostenta quatro títulos consecutivos do Campeonato Mineiro desde 2020 e busca ampliar ainda mais sua hegemonia no Estadual nesta década.

Confira abaixo as estreias do Galo no Campeonato Mineiro, desde 2014:

2023: Atlético-MG 2 x 1 Caldense (casa)

2022: Villa Nova 1 x 1 Atlético-MG (fora)

2021: Atlético-MG 3 x 0 URT (casa)

2020: Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (fora)

2019: Atlético-MG 5 x 0 Boa Esporte (casa)

2018: Boa Esporte 0 x 0 Atlético-MG (fora)

2017: Atlético-MG 1 x 0 América-TO (casa)

2016: Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (fora)

2015: Atlético-MG 2 x 0 Tupi (casa)

2014: Minas Boca 0 x 0 Atlético-MG (fora)

Atlético-MG aposta nos gols de Hulk e Paulinho contra o Patrocinense

Para essa partida, o técnico Luiz Felipe Scolari aposta muito nos gols dos atacantes Hulk e Paulinho, que são as principais referências ofensivas do Atlético-MG durante a última temporada.

Por outro lado, o Galo não vai poder contar com o zagueiro Bruno Fuchs, o lateral-direito Mariano, o volante Battaglia e os meio-campistas Zaracho e Gustavo Scarpa, que seguem aprimorando a condição física e ficam de fora do confronto desta quarta-feira.

Além de Scarpa, o Atlético-MG ainda busca mais reforços no mercado da bola, como nos casos de Bernard e Luis Henrique, que são os principais alvos do time mineiro.