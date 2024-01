Dominante no Campeonato Mineiro nos últimos quatro anos e presente nas finais de forma consecutiva desde 2007, o Atlético-MG chega para a competição de 2024 de olho no quinto título seguido e no 49º na história do torneio.

O Galo inicia a caminhada rumo ao pentacampeonato com poucas mudanças em relação ao elenco que terminou a temporada de 2023. Apostando na base mantida e na continuidade do trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, o clube anunciou até aqui apenas a contratação de Gustavo Scarpa.

O meia, que estava emprestado ao Olympiacos/GRE, foi contratado junto ao Nottingham Forest/ING por aproximadamente R$ 27 milhões e chega ao alvinegro para dividir o protagonismo ao lado de Hulk e Paulinho, principais estrelas do clube.

Além de Scarpa, a diretoria atleticana renovou os contratos de peças importantes do elenco, como os zagueiros Maurício Lemos (até dezembro de 2025) e Bruno Fuchs (até dezembro de 2024), os laterais direitos Saravia (até dezembro de 2025) e Mariano (até dezembro de 2024), e o volante Battaglia (até dezembro de 2025).

O Galo segue em busca de mais reforços para a temporada, principalmente no setor ofensivo. Nos últimos dias, o nome do atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Olympique de Marseille/FRA, entrou na pauta do clube, com as negociações em andamento.

Outro atleta em pauta é o meia Bernard, revelado pelo alvinegro e que atualmente joga no Panathinaikos/GRE. Ídolo da torcida atleticana e campeão da Libertadores de 2013, o jogador demonstra desejo de retornar ao time, e as conversas para concretizar a volta se iniciaram em janeiro.

Entre as saídas, apenas duas aconteceram de forma oficial. O zagueiro Réver, que se despediu dos gramados no fim de 2023, e o meia Hyoran, que foi pouco aproveitado por Felipão e não teve o contrato renovado pela diretoria atleticana.

Outro jogador que pode se despedir do Atlético-MG é o atacante chileno Eduardo Vargas. Com o vínculo se encerrando no fim de 2024, o atleta não entra em campo desde agosto de 2023 e pode ter sua saída facilitada em caso de proposta. Apesar disso, Vargas segue treinando com o elenco.

Ídolo pode alcançar marca inédita pelo Galo

Maior goleador das duas últimas edições do Campeonato Mineiro, o atacante Hulk pode repetir um feito que apenas três jogadores alcançaram na história da competição e ser o primeiro com a camisa atleticana a conseguir a artilharia do estadual por três anos seguidos.

Desde a sua primeira edição, em 1915, somente Britto, que defendia o América-MG, Ninão (1928, 1929 e 1930), atuando pelo Palestra Itália, e Tostão (1966, 1967 e 1968), jogando pelo Cruzeiro, alcançaram o feito. Desses três, Britto é, até hoje, o detentor do recorde, sendo o goleador máximo em cinco edições (1916, 1917, 1918, 1919 e 1920).

Preparação para 2024 e estreia no estadual

O Atlético-MG iniciou sua pré-temporada na Cidade do Galo no dia 8 de janeiro, com o primeiro treino com bola sendo realizado na última sexta-feira (12/01). Antes disso, a semana de reapresentação foi marcada por avaliações médicas e físicas de todo elenco.

No sábado (20), o alvinegro fará um jogo-treino contra o Ipatinga no centro de treinamento, encerrando a segunda semana de atividades antes da estreia do estadual, marcada para quarta-feira (24), contra o Patrocinense, fora de casa.

Para a partida, que será às 21h30 no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, o Galo deve mandar a campo a equipe reserva. Com isso, os principais jogadores devem permanecer em Vespasiano para treinamentos e preparação para a temporada.

O alvinegro está no Grupo B do estadual, junto com Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova. Os adversários serão as equipes dos grupos A e C. Entre os principais duelos, estão os clássicos contra o Cruzeiro, na Arena MRV no dia 3 de fevereiro, e contra o América-MG, no dia 24 do mesmo mês.

Confira abaixo a tabela completa:

Patrocinense x Atlético-MG - 24/01, às 21h30, no estádio Pedro Alves do Nascimento;

Atlético-MG x Democrata/GV - 28/01, às 16h, Arena MRV;

Atlético-MG x Cruzeiro - 03/02, às 19h30, Arena MRV;

Athletic x Atlético-MG - 08/02, às 21h30, estádio Joaquim Portugal;

Atlético-MG x Tombense - 15/02, às 20h, Arena MRV;

Itabirito x Atlético-MG - 18/02 - 18h30, estádio Mané Garrincha;

América-MG x Atlético-MG - 24/02, 16h30, Independência;

Atlético-MG x Ipatinga - 02/03, 16h30, Arena MRV.