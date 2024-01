Na noite deste domingo (28), Santo André encara a equipe do Água Santa em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O confronto tem início às 19h (horário de Brasília) e será realizado no Estádio Bruno José Daniel, no município de Santo André–SP.

COMO CHEGA O RAMALHÃO?

A equipe do Santo André se encontra atualmente na última posição do Grupo A e ainda não teve nenhuma vitória no Campeonato Paulista, amargando uma derrota contra o São Paulo na primeira rodada e um empate, em casa, na última rodada, contra a equipe do Novorizontino. O Ramalhão é a única equipe de seu grupo que ainda não venceu, grupo que conta com Santos, Portuguesa e Ituano.

COMO CHEGA O NETUNO?

Finalista do Paulista do ano passado, a equipe de Diadema vem de derrota na última rodada em casa contra a equipe do Botafogo-SP e ocupa a terceira colocação do Grupo B com três pontos conquistados decorrentes da vitória na primeira rodada frente à equipe do RB Bragantino.

RETROSPECTO

Santo André e Água Santa já se enfrentaram em 11 oportunidades e o retrospecto é bem disputado entre as duas equipes, com ambas tendo o mesmo número de vitórias. São 4 triunfos do Ramalhão, 3 empates e 4 vitórias do Netuno. No total de gols, o equilíbrio também aparece, 12 gols do Santo André ao todo contra 11 da equipe de Diadema. O último confronto entre duas equipes ocorreu no Paulistão de 2023, onde o Netuno saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0.

PROVAVÉIS ESCALAÇÕES:

Santo André: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Afonso, Walce e Igor Fernandes; Wellington Reis, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Edimar, Lohan e Cléo Silva.

Água Santa: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson (Jhonnathan), Walber e Rhuan; Cristiano (Kady), Igor Henrique (Thiaguinho) e Luan Dias (Jael); Keké (Ronald), Bruno Mezenga e Bruno Xavier

ARBITRAGEM:

Arbitro: Lucas Canetto

Assistentes: Alex Ang e Luiz Alberto Andrini

Quarto Arbitro: Salim Fende

Var: Marcio Henrique de Gois

ONDE ASSISTIR?​​​​​​​

A partida será transmitida pela CazéTV no YouTube e também no Paulistão Play pelo streaming.