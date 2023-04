Chapecoense se recupera da derrota na estreia e derrota Londrina pela Série B

Na tarde deste domingo (23), Chapecoense bateu o Londrina por 3 a 1, na Arena Condá. Partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram de Cristiano, Dudu Vieira e Felipe Ferreira.

Pênalti anulado de um lado e oportunidades perdidas do outro

A partida começou equilibrada, ambos os times atacaram, mas sem chances claras de gols. Até que aos 15 minutos da partida, após o goleiro do Londrina afastar uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Dudu Vieira que chutou de fora da área e passou do ladinho do gol. A Chape começou a apertar mais, levando perigo ao Tubarão, por outro lado, o Londrina jogava no contra-ataque, esperando o vacilo do adversário. Aos 18, foi a vez do Tubarão chegar com Higor Leito que chutou cruzado, mas para fora. Em seguida, Salomão avançou na esquerda, se livrou da marcação e foi derrubado na área. O árbitro chegou a marcar o pênalti, mas após revisão do VAR, a decisão foi anulada.

Após isso, a Chape cresceu no jogo, teve boas chances de gol com Bruno Nazário, Richard e Ribamar, mas todas foram perdidas. Apesar das finalizações do time de Chapecó (cinco no total), o primeiro tempo não saiu do 0 a 0. O Tubarão não teve uma finalização no gol na primeira etapa.

Pressão Chapecó

Na volta para a etapa final, a Chape continuou pressionando como no fim do primeiro tempo. E logo aos sete minutos, após uma cobrança de falta do Bruno Nazário, a bola sobrou para Cristiano na área e de cabeça, abriu o placar na Arena. Mantendo o domínio de jogo, aos 12, o mandante ampliar o placar, com um chute de fora da área do Dudu Vieira que desviou no zagueiro do Londrina.

Perdendo por 2 a 0, Londrina acordou para o jogo, pressionou, tentou chegar com Higor Leite, Jatobá, Matheus Lucas e Ezequiel, mas todos sem sucesso. Se para alguns existe dificuldade no último toque, para outros não, aos 30 minutos, Chape marca o terceiro, com Felipe Ferreira, de cabeça, entre a zaga do Tubarão.

Londrina tentou reagir com Caio Mancha, mas o goleiro da Chapecoense salvou o time. Chape quase marcou o quarto nos acréscimos, mas Lucas Frigeri fez uma grande defesa, terminando o jogo 3 a 0 para os donos da casa.



Classificação e próximos jogos

Com a vitória, Chapecoense sobe para sexto lugar com três pontos. Já o Londrina cai para 13º também com três pontos.

A Chapecoense volta aos gramadas no sábado (29) e enfrenta a Ponte Preta, às 17h, na Arena Condá. E o Londrina viaja para jogar contra o Vitória na sexta-feira (28), às 19h, no Barradão.