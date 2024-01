O Red Bull Bragantino ficou no empate por 1 a 1 contra o Botafogo (SP) em partida da 3ª rodada do Campeonato Paulista, neste sábado, 27, no Estádio Nabi Abi Chedid. O time controlou a primeira etapa, mas foi muito mau na segunda etapa. O técnico Pedro Caixinha lamentou a segunda etapa da equipe. "Não ganhamos um ponto, perdemos dois. Na primeira parte fomos nitidamente superiores, na segunda o adversário foi superior e mereceu o empate. Não merecíamos ganhar pelo o que fizemos na segunda parte."

Na primeira etapa o Bragantino teve 71% de posse bola, enquanto isso o Botafogo 29%. Já no segundo período o Massa Bruta registrou 58% e os visitantes tiveram 42%.

Caixinha demonstrou total irritação com a equipe ao falar da segunda parte do jogo, chamando o time de infantil. "Inexplicavelmente tivermos perdas de bola muito infantis. O adversário tem méritos de como tenta jogar na segunda parte, mas tivemos perdas muito fáceis. Com a qualidade que nossos jogadores têm, isso não pode de maneira nenhuma acontecer."

Além do adversário difícil, o Bragantino ainda não venceu em seu estádio em 2024. Até o momento o Massa Bruta soma uma derrota e um empate.

O técnico português estavav afiado na coletiva e resolveu ter mania de grandeza. Pediu que o time emergente pense como um gigante. E terminou dizendo que é necessário juntar forças para seguir o campeonato. "A forma de jogar tem que ser igual perante qualquer adversário. Esse clube tem que pensar grande. Temos quatro dias para nos organizar e pensar o jogo. Temos que estar aptos para jogar qualquer partida e espero que seja a primeira vitória em casa."

Sequência

O Red Bull Bragantino voltará a jogar na quarta-feira, 31, quando receberá o Palmeiras no Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mesmo jogando mau o time continua na 1ª posição no grupo C.