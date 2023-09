Sonhando com o G-4, RB Bragantino recebe o Grêmio pelo Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (14), RB Bragantino e Grêmio medirão forças em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, casa da equipe do interior paulista.

O Tricolor Gaúcho é o terceiro colocado na classificação, tendo somado 39 pontos. Por sua vez, os comandados de Pedro Caixinha iniciarão o embate na sétima colocação, com 36 pontos conquistados até o momento.

O encontro entre os times no primeiro turno, disputado na Arena do Grêmio, terminou com seis bolas na rede. Entretanto, ninguém saiu vitorioso, e o jogo terminou com três gols para cada lado.

Os donos da casa chegam ao duelo após duas partidas sem perder, sendo um triunfo ante o Cuiabá e uma igualdade no marcador em 0 a 0 contra o Cruzeiro. Os visitantes sulistas estão embalados por duas vitórias consecutivas, também contra o Cabuloso e o Dourado, respectivamente.

Vale ressaltar um dado interessante. Jogando em seus domínios, o Bragantino nunca foi derrotado para o Grêmio. Em sete confrontos foram quatro vitórias e três empates.

Pela atual temporada do Brasileirão, os paulistas, tem bom retrospecto em casa. Em 11 jogos são seis triunfos, com um tropeço, além de quatro empates. O Imortal atuou nove vezes longe do apoio de sua torcida, com três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Eduardo Sasha e Eric Ramires à disposição do técnico português

Pedro Caixinha contará com dois reforços para os 90 minutos desta quinta-feira. Tanto o atacante Eduardo Sasha, quanto o meio-campista Eric Ramires estão de volta ao elenco do Braga. Ambos os jogadores retornam de lesão.

Por outro lado, o treinador lusitano não poderá utilizar Alerrando e Thiago Borbas. Os jogadores estavam pendurados e receberam o terceiro amarelo na partida contra o Cruzeiro. Portanto, terão de cumprir suspensão.

A tão temida Data FIFA

Renato Gaúcho tem dois possíveis desfalques para a partida de logo menos. O paraguaio Villasanti e o uruguaio Carballo, foram convocados para suas respectivas seleções na última data FIFA. Por conta disso, ambos os estrangeiros surgem como dúvida para o comandante tricolor.

Uma baixa permanente é certa. O meia Bitello está de malas prontas para defender o Dínamo de Moscou, da Rússia e não atua mais pelo Grêmio.

Fique de olho no apito…

Confira a arbitragem do encontro válido pelo campeonato nacional.

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento - MG

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo - FIFA | MG

Assistente 2: Antônio Adriano de Oliveira - MA

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati - SP

Var: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC