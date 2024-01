Neste sábado (27) aconteceu o confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo-SP pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no estádio Nabi Abi Chedid, localizado na cidade de Bragança Paulista e o time da casa empatou com o Pantera. O Red Bull dominou o jogo, mas os ribeirão-pretanos conseguiram o empate nos minutos finais e se encerrou no placar de 1 a 1.

Primeiro tempo do Massa Bruta

A primeira etapa da partida foi marcada pelo domínio do Bragantino. A equipe mandante conseguiu aos 24 minutos marcar, mas o gol de Sasha foi anulado por conta de impedimento. Em seguida, o Red Bull chegou novamente e acertou uma bola na trave. Apesar de pressionar, o Bragantino conseguiu o gol nos acréscimos

O capitão do time, Léo Ortiz fez uma grande cabeçada e balançou as redes. Os ribeirão-pretanos tiveram duas boas chances: aos 25 minutos, com uma cabeçada de Sanches, e outra aos 29, com um chute de fora da área de Toró, mas não tiraram o placar do zero.

Segundo tempo com gol no final

O Botafogo impõe mais resistência na volta do intervalo e o RB não tem tanta dominância. O treinador Paulo Gomes tomou atitudes ofensivas e colocou jogadores que mudaram a partida, como Douglas Baggio e Alex Sandro. Nos 44 minutos finais do segundo tempo, o Pantera conseguiu o empate com uma boa jogada de Douglas Baggio para Alex Sandro, que finalizou no canto e marcou o gol que garantiu o empate.

Próximo jogo

A quarta rodada do Campeonato Paulista do Red Bull Bragantino será disputada contra o atual campeão da competição, o Palmeiras. O Estádio Nabi Abi Chedid será palco deste confronto na quarta-feira (31) às 19:30. O último encontro dessas equipes resultou em uma vitória do Bragantino de virada sob o Verdão pela 25° rodada do Brasileirão de 2023.