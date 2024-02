Em um começo desafiador na temporada, o Bragantino não conseguiu conquistar uma vitória em seus três jogos em casa até o momento, marcando um início instável no Campeonato Paulista. Após uma derrota para o Água Santa e um empate com o Botafogo-SP, a equipe foi novamente derrotada, desta vez por 1 a 0 pelo Palmeiras, nesta quarta-feira (31), pela 4ª rodada do torneio estadual.

Frustração com os resultados

O volante Jadsom, reconhecido como uma das peças fundamentais do Massa Bruta, expressou sua decepção e frustração com os resultados negativos no Nabi Abi Chedid. Em entrevista após a partida contra o Palmeiras, Jadsom destacou a qualidade da equipe, especialmente quando atua em casa, e lamentou o desempenho aquém do esperado.

"A gente sabe da qualidade da nossa equipe, ainda mais quando jogamos em casa. Infelizmente o ano não está começando muito bem, ainda mais com a torcida ao nosso favor", afirmou o camisa 5.

Empenho para reverter a situação

Apesar do início complicado, Jadsom demonstrou confiança no potencial do elenco e assegurou que a equipe está determinada a trabalhar incansavelmente para superar os obstáculos e garantir a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

"Agora é trabalhar. O resultado só vem com o trabalho diário. Vamos batalhar para conseguir reverter o resultado em casa e conseguir a nossa classificação", declarou o jogador, demonstrando otimismo em relação ao futuro do Bragantino na competição.

Próximo compromisso

Com quatro pontos somados nas quatro primeiras rodadas, o Bragantino enfrentará o Santo André no próximo domingo (04) no estádio Bruno José Daniel, às 11h. O confronto será uma oportunidade crucial para a equipe mostrar sua capacidade de reação e buscar a recuperação no Campeonato Paulista.