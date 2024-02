A Portuguesa Santista vai muito bem, obrigado. Na noite desta quarta-feira, a Briosa mostrou mesmo que acordou de vez na A2 do Paulistão e carimbou nada mais que sua terceira vitória consecutiva: mesmo fora de casa, despachou o Velo por 2 a 1.

O time chegou aos 10 pontos somados e ocupa a terceira colocação, dentro do grupo dos oito primeiros que ao fim da primeira fase avançam para as eliminatórias. Quem mais uma vez esteve em campo foi Renan Oliveira. Com status de uma das principais contratações da Briosa para o ano, o meia comemorou muito mais um triunfo na A2.

“Mais um jogo que a gente foi bem preparado do que tinha que fazer e do que a gente ia enfrentar jogando fora. Fomos cirúrgicos quando precisou e soubemos também defender quando necessário. A A2 é uma competição muito nivelada, todos de olho, querendo subir, é difícil. Acho que estamos no caminho certo e essa vitória mostrou isso”, afirmou.

Nesta semana, a Portuguesa Santista também descobriu quem será seu rival na primeira fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF, ficou decidido que a Briosa vai receber o Caxias. Renan Oliveira conhece bem os gaúchos, já que defendeu o clube em 2022, e também a competição: são várias edições jogadas, mais de 30 compromissos e oito gols marcados.

“Claro que acompanhamos o sorteio e estávamos de olho, querendo saber nosso rival. Temos pela frente um clube de muita história e tradição. Joguei lá recentemente, sei como funciona. Quando for a hora, vamos focar bem na Copa do Brasil, pois é uma competição muito boa de jogar e que pode render muito a Briosa”, finalizou.

O próximo duelo de Renan Oliveira e seus companheiros de Portuguesa Santista é pela A2 do Paulistão. No sábado, em casa, a Briosa recebe o Oeste, às 15h. A estreia na Copa do Brasil deve acontecer na segunda metade de fevereiro.