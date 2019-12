Portuguesa Santista anuncia pacote de reforços com ex-jogador do Benfica

A Portuguesa Santista estará no Paulistão A2 em 2020, e para não fazer feio, o Presidente Carlos Ribeiro inicia uma reformulação no clube desde os primeiros dias de dezembro. Até o momento, mudanças no quadro de direção da Briosa e o anúncio de dez reforços que empolgam a torcida.

Inicialmente Carlos mexeu na pasta de esportes do clube, onde Maciel Turioni assume o posto de Emerson Coelho, como diretor da Portuguesa. No entanto, Turioni ficará responsável pelo esporte amador, onde implantará melhorias e novidades para as categorias de base.

Visando o futebol profissional, a nova equipe confirmada para trabalhar nos bastidores da Briosa são: Vinícius Bamondes, Vice-Presidente; Paulo Mouran, Diretor Jurídico; Emerson Coelho e José Ciaga, ex-Presidentes do clube, que ficarão à frente das questões do novo elenco.

Ainda em busca de mais nomes, Carlos garante que as mudanças farão do novo colegiado, um plantel unido pelo time em todas as camadas. "Nós entendemos que esta pasta deve investir mais no esporte amador. Enquanto o futebol profissional terá um colegiado subordinado a mim, que me auxiliará em decisões quando o assunto for nosso time principal”, explicou o presidente Carlos Ribeiro.

Reforços

Para a moldagem do elenco que tem Sérgio Guedes no comando técnico, a Briosa anunciou a chegada de dez jogadores, com destaque para Matheus Leal (24), ex-jogador do plantel sub-23 do Benfica. Matheus foi relevado pela Inter de Limeira em 2015, esteve por quatro temporadas no Benfica, porém, em 2017 atuou emprestado ao Real FC, da terceira divisão portuguesa.

Até o momento chegaram: Cleyton (goleiro), João Lucas (goleiro), Rafael Ferro (lateral direito), João Gabriel (zagueiro), Matheus Leal (lateral esquerdo), João Clérisdon (volante), Tauã (volante), Diego Barbosa (meia), Rayllan (meia) e Romarinho (atacante).