O atacante Raul Mendes estreou pela Portuguesa Santista com o pé direito. Contratado pelo clube para a reta final da Série A2, o jogador entrou no segundo tempo da partida contra o XV de Piracicaba e deu a assistência para o gol da vitória por 3 a 2, pela ida das quartas de final da competição.

"Estou muito feliz por ter contribuído com a equipe logo em minha estreia. Foi muito bom ter dado a assistência para o gol da vitória, mas o mais importante é que conquistamos um resultado positivo. Foi um jogo difícil, mas mostramos nossa força e determinação para conquistar essa vitória essencial para o time”, declarou.

Com a vitória, a Portuguesa Santista precisa de pelo menos um empate para confirmar a classificação para as semifinais do campeonato. A segunda partida acontece nesta quarta (27), às 20h, no estádio do Nhô Quim.

“Sabemos que será outra batalha difícil contra o XV. Eles são uma equipe forte e não podemos subestimá-los. Precisamos manter o foco, continuar trabalhando duro e entrar em campo com a mesma intensidade e vontade de vencer. Podemos garantir nossa vaga nas semifinais, então vamos em busca desse objetivo com muita determinação e entrega”, acrescentou o atacante.

Revelado pelo Cuiabá, Raul defendeu as cores do Remo antes de se transferir para o Cianorte em 2023. No Paranaense desta temporada, o jogador disputou 12 partidas e contribuiu para o time chegar às quartas de final da competição.