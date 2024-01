Após escapar do rebaixamento para a Série B no último Brasileirão, o Cruzeiro agora inicia sua jornada em 2024 nesta quarta-feira (24) diante do Villa Nova, pela abertura da primeira rodada do Campeonato Mineiro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Entretanto, a Raposa também mira alçar grandes objetivos nesta atual temporada e retorna aos trabalhos disposta a apresentar uma equipe mais forte e vitoriosa em relação aos anos anteriores.

Nesse sentido, o Cruzeiro busca estrear com o pé direito para os primeiros compromissos do ano no Campeonato Mineiro e podendo quebrar também com a hegemonia do arquirrival Atlético-MG desde 2020.

Além do Estadual, a Raposa também disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, como principais metas do time celeste nesta atual temporada.

Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é o segundo maior vencedor do estado de Minas Gerais com 38 conquistas e somente ficando atrás do Atlético-MG, que possui 48 taças e dez mais sobre o arquirrival.

Diante do Villa Nova, a Raposa deve entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no confronto em Nova Lima nesta quarta-feira.

Cruzeiro terá novos reforços contra o Villa Nova pela estreia do Campeonato Mineiro

Para essa partida, o Cruzeiro terá a estreia de novos reforços contra o Villa Nova, como nos casos de Zé Ivaldo e Juan Dinenno, que foram contratados pelo clube celeste nesta atual janela de transferências em 2024.

Além deles, o técnico Nicolás Larcamón também contará com o goleiro Léo Aragão e o atacante Rafa Silva, que devem iniciar o confronto no banco de reservas nesta quarta-feira pela abertura do Campeonato Mineiro.

Por outro lado, o Cruzeiro terá que lidar com os desfalques de Lucas Romero, Gabriel Verón, Wesley, Rafael Bilu, Ramiro, Mateus Vital e Filipe Machado

Raposa tenta quebrar um jejum de quase cinco anos sem conquistar o Mineiro

Em busca de recuperar o protagonismo no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tenta quebrar um jejum de quase cinco anos sem ganhar o Estadual, onde derrotou o Atlético-MG nas finais pelo placar agregado de 3 a 2.