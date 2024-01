Nesta quarta-feira (24), o Cruzeiro estreou na temporada contra o Villa Nova no Castor Cifuentes, em Nova Lima. A equipe de Larcamón venceu o Leão do Bonfim por 2 a 1 e começou bem no Campeonato Mineiro.

Os gols do jogo foram marcados por Juan Dinneno (seu primeiro gol com a camisa celeste), que abriu o placar para o Cruzeiro, Wendson empatou para o Villa Nova, e João Pedro marcou nos acréscimos, garantindo a primeira vitória da Raposa.

Argentino marca pela primeira vez

O primeiro tempo foi bem interessante, com as duas equipes criando boas chances e os goleiros fazendo boas defesas. Aos 28 minutos, Arthur Gomes tocou para Matheus Pereira, que cruzou para Juan Dinenno apenas tocar para o fundo das redes e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro.

Logo após o gol, o Villa foi para cima, e com uma falha da defesa celeste, Wesley marcou no rebote após boa defesa do goleiro Rafael Cabral, mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR. Nos minutos finais da primeira etapa, o Leão empatou com Wendson depois de um cruzamento da esquerda, ele chegou finalizando e empatou o jogo.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Garoto da base decide

Com as duas equipes querendo começar bem o campeonato e somar os três pontos, a segunda etapa foi bem movimentada no Castor Cifuentes. Com o Villa Nova tendo mais a bola e criando mais chances para marcar o gol, mas parando no goleiro Rafael, que fez uma ótima defesa em uma falta cobrada por Neto.

Aos 33 minutos, Matheus Pereira cobrou falta, o goleirão saiu mal e Ian Luccas empurrou para marcar o segundo gol celeste, mas o gol acabou sendo anulado depois de sete minutos sendo revisado pelo VAR e marcado um toque de mão do volante da Raposa. Precisando vencer para começar bem na temporada, o Cruzeiro foi para cima e, nos acréscimos, o camisa 10 celeste tabelou com Wesley Gasolina, que tocou de cabeça para o garoto da base João Pedro finalizar de primeira no cantinho do goleiro do Leão do Bonfim, marcando o seu primeiro gol no profissional e dando a primeira vitória da equipe de Larcamón no Campeonato Mineiro.

Classificação e sequência

Com essa vitória, o Cruzeiro conquistou seus primeiros três pontos no campeonato e lidera o seu grupo no Mineiro, seguido por Tombense, que tem um ponto. Ipatinga e Itabirito ainda jogam. Já o Villa Nova está zerado no grupo B, que tem Uberlândia, Atlético-MG e Pouso Alegre.

Agora, o Cruzeiro encara o Athletic no sábado (27), às 16h30, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o Villa Nova joga fora de casa contra o Itabirito no domingo (28), às 11h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.