O Cruzeiro e Athletic se enfrentaram neste sábado (27), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A equipe de São João del-Rei buscava a primeira vitória no confronto, mas o Cabuloso empata e o jogo termina com o placar de 1 a 1. O palco do encontro foi a Arena do Jacaré, localizado na cidade de Sete Lagoas, por conta da punição sofrida pelo Cruzeiro no último estadual.

Primeiro tempo equilibrado

Logo aos dois minutos, Matheus Pereira cobrou um escanteio perigoso, resultando em um cabeceio de Zé Ivaldo, mas a defesa conseguiu afastar o perigo. Aos 11 minutos, Yuri cobrou uma falta direta e passou perto da trave esquerda. O Athletic insiste e tem chance aos 25 minutos, com Yuri cruzando na segunda trave, resultando em um cabeceio perigoso de Welinton Torrão.

Aos 43 minutos, houve um desentendimento entre Danilo Cardoso e Ian Luccas. O árbitro Vinícius Gomes do Amaral penalizou Danilo e Zé Ivaldo, que receberam cartões amarelos. Destaque para boa defesa de Rafael Cabral aos 38 minutos, chegada de Torrão e o primeiro tempo encerrou-se sem gols.

Segundo tempo com gols e expulsões

O segundo tempo foi marcado por momentos intensos. Aos 5 minutos, Rafael Cabral fez grande defesa, impedindo provável gol. O Athletic abriu o placar aos 10 minutos com Jonathas de pênalti, após o árbitro sinalizar toque na mão dentro da grande área. Aos 29 minutos, o Cruzeiro empatou com Wesley Gasolina, que há pouco havia entrado no jogo.

As expulsões aconteceram no minutos 43, quando o autor do gol, Gasolina, fez uma entrada dura. Inicialmente recebe o cartão amarelo, mas com a sugestão do VAR, Vinícius aplica o cartão vermelho. Neris, do Cruzeiro também, recebe seu segundo amarelo da partida e é expulso aos 50 minutos. A partida terminou com empate.

Próximo jogo do Cabuloso

A próxima equipe que o Cruzeiro enfrentará é o grande rival Atlético Mineiro. Os times jogarão na Arena MRV pela terceira rodada do Campeonato Mineiro no sábado (3) às 19:30. No último clássico, a Raposa derrotou o Galo fora de casa na 27° rodada do Brasileirão de 2023 com o placar de 1 a 0.