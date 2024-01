Após ficar no empate por 1 a 1 diante do Athletic Club no último fim de semana, o Cruzeiro agora volta suas atenções para o clássico contra o Atlético-MG no próximo sábado (03), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV.

Na tabela de classificação do Grupo A, a Raposa se mantém na vice-liderança com quatro pontos somados e só ficando atrás do Tombense pelo número de gols marcados.

Para o clássico do fim de semana, o técnico Nicolás Larcamón, ganhou mais duas opções para o meio-campo e tratam-se dos volantes Filipe Machado e Lucas Romero, que foram liberados para os treinos com o elenco principal nesta segunda-feira.

No entanto, o retorno de Romero já havia sido confirmado pela comissão técnica após o empate contra o Athletic, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Dessa forma, a dupla de volantes do Cruzeiro participou das atividades na Toca da Raposa, com quem não atuou como titular no último fim de semana pelo Campeonato Mineiro.

Antes de enfrentar o Atlético-MG, Lucas Romero vinha fazendo trabalho de força e equilíbrio em seu retorno ao e com isso ficou de fora dos dois primeiros jogos, mas acompanhou a delegação contra Villa Nova e Athletic.

Por outro lado, Filipe Machado estava se recuperando de lesão sofrida na coxa direita no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado e também deve ser opção para o clássico contra o Galo neste fim de semana.

Além deles, o Cruzeiro contará com o retorno do meio-campista Mateus Vital, que esteve presente nos treinos desta atual temporada, após se recuperar de um trauma no pé direito.

Também estiveram em campo, o meio-campista Vitinho e o atacante Fernando, que se destacaram na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior e passarão a ser observados pela comissão técnica nos próximos dias.

Cruzeiro terá os desfalques de Neris e Wesley Gasolina contra o Atlético-MG

Diante do Atlético-MG, o técnico Nicolás Larcamón terá que lidar com os desfalques do zagueiro Neris e do lateral-direito Wesley Gasolina, que cumprem suspensão automática, após serem expulsos no empate contra o Athletic em Sete Lagoas.

Do mesmo modo, o Cruzeiro também não vai poder contar com Rafael Bilu, Wesley Ribeiro e Gabriel Veron, que estão no departamento médico se recuperando de suas respectivas lesões.