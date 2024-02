Na noite desta quarta-feira (7), o Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi foi palco do confronto entre Grêmio Novorizontino e Red Bull Bragantino, que terminou em uma vitória para os visitantes por 2 a 0, em partida valida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de 2024.

Primeira etapa sem gols



Durante os primeiros 45 minutos, o Bragantino demonstrou superioridade em campo. A equipe de Bragança dominou a posse de bola e pressionou o goleiro Jordi através de Vitinho pela esquerda e Helinho pela direita.

Enquanto isso, o Novorizontino adotou uma postura mais defensiva, buscando fechar os espaços e evitar oportunidades para o adversário. Nos minutos finais, o Tigre conseguiu aumentar sua intensidade de jogo e também ameaçou, com destaque para um chute perigoso de Rômulo de fora da área.

As alterações surtiram efeito

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Thiago Borbas desperdiçou uma chance de abrir o placar para o Massa Bruta. Aos 17 minutos, Helinho também deixou escapar uma oportunidade de sair do zero.

As primeiras alterações do jogo ocorreram no Massa Bruta, com a entrada de Eduardo Sasha no lugar de Raul, Juninho Capixaba substituindo Vitinho e Talisson substituindo Thiago Borbas. O Novorizontino também realizou uma substituição, com Waguininho entrando no lugar de Rômulo.

Após as mudanças, o Tigre criou uma oportunidade de gol desperdiçada por Chico, que finalizou de pé esquerdo de fora da área. Por outro lado, o Bragantino soube aproveitar as alterações, marcando o primeiro gol aos 23 minutos, com Juninho Capixaba finalizando com o pé esquerdo após assistência de Nathan.

Para finalizar, o Massa Bruta ampliou sua vantagem, fazendo 2 a 0, com um gol de Eduardo Sasha, Jordi foi para a área deixando o gol vazio. O Bragantino conseguiu escapar e a bola acabou nos pés do centroavante, que rolou para o fundo da rede quase do meio de campo.

Como os times ficam?

Com a vitória de hoje, Bragatino fica na primeira posição do Grupo C com 8 pontos em seis jogos, já o Novoriozontino fica na terceira colocação com 10 pontos no Grupo D.

Próximos jogos

Na 7° rodada do Campeonato Paulista, Bragatino recebe o São Bernardo no sábado (10) em sua casa ás 18h e o Grêmio Novorizontino recebe o Guarani na segunda-feira (12) ás 21h.