Neste domingo (4), a equipe do Santo André recebe o Red Bull Bragantino em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 11h (horário de Brasília), e será realizada no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.

MASSA BRUTA PRECISANDO REAGIR

O Bragantino vem para o confronto buscando uma redenção no campeonato após sofrer, dentro de casa, derrota dolorosa na última rodada frente ao Palmeiras. A equipe de Bragança Paulista foi derrotada com um gol no final do jogo e acabou perdendo a liderança no grupo C por conta do resultado ruim, conquistando na atual edição em quatro jogos apenas uma vitória, e amargando duas derrotas e um empate. Com o desempenho até aqui, o Massa bruta está na terceira colocação do grupo, e precisa de uma reação caso queira buscar as primeiras posições visando um possível mata-mata no estadual.​​​​​​

SANTO ANDRÉ BUSCA PRIMEIRA VITÓRIA

​​​​​​​O Ramalhão chega à quinta rodada do Paulistão buscando uma reação, já que não sabe o que é vencer ainda na atual edição do estadual. Até aqui, a equipe do ABC possui, em quatro partidas, dois empates e duas derrotas, sendo uma dessas derrotas na rodada passada, fora de casa, frente à equipe do Botafogo-SP. Com os resultados até aqui, a equipe amarga a última colocação do grupo A e também ocupa uma das duas últimas posições da colocação geral do paulista, essa última que, caso permaneça, acende um alerta de possível rebaixamento à segunda divisão do estadual.

RETROSPECTO

​​​​​​​As duas equipes já se enfrentaram em 30 oportunidades em toda história, e quem leva vantagem é a equipe de Bragança Paulista, com 17 vitórias. Nas outras 13 partidas, o Ramalhão levou a melhor em 8 confrontos e houve cinco empates. O último encontro entre as equipes foi no Paulista do ano de 2023, e na ocasião o Santo André saiu vitorioso fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​​​​​​​Santo André: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Walce e Igor Fernandes; Welligton Reis, Marciel e Dudu Vieira; Felipe Ferreira, Léo Passos (Robinho) e Cléo Silva. Técnico: Fernando Marchiori

Red Bull Bragantino: Cleiton; Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Andrés Hurtado, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

DESFALQUES

​​​​​​​Santo André: Lohan (suspenso).

Red Bull Bragantino: Eduardo Santos, Nathan Camargo, Eric Ramires e Henry Mosquera (lesionados).

ARBITRAGEM

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Quarto árbitro: Leandro Carvalho da Silva

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

ONDE ASSISTIR?

​​​​​​​O confronto será transmitido ao vivo pela TNT na TV fechada, pela HBO Max e Paulistão Play no streaming e pela CazéTV no YouTube.