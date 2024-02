Na noite desta quarta-feira (7), o Novorizontino enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido como Jorjão, localizado na cidade de Novo Horizonte. O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista e acontecerá às 21h (horário de Brasília).

Confronto complicado

Tanto para a equipe de Novo Horizonte como para a de Bragança Paulista, o duelo será bem complicado e interessante. O Novorizontino está invicto na competição e sua última partida foi uma vitória contra o Corinthians por 3 a 1, em plena Neo Química Arena.

O Tigre está com duas vitórias e três empates no Paulistão. Já o Bragantino está com uma campanha inferior, porém as únicas partidas em que se consagrou vencedor, foi jogando fora de casa contra a Portuguesa e o Santo André. O Massa Bruta está com duas vitórias, duas derrotas e apenas um empate na competição.

Retrospecto

Confira abaixo os últimos jogos entre as equipes

- Novorizontino 0 x 3 RB Bragantino – Paulistão 2022

- Novorizontino 0 x 0 RB Bragantino – Paulistão 2020

- RB Bragantino 1 x 1 Novorizontino – Paulistão 2019

- RB Bragantino 2 x 1 Novorizontino – Paulistão 2018

Classificação

Apesar da belíssima competição que o Novorizontino está fazendo, a equipe está em segundo lugar do grupo D, com 9 pontos, atrás apenas do São Paulo que está com 10 pontos, porém com um jogo a menos. Já o Toro Loko está em primeiro no grupo C, com 7 pontos, em segundo está o Mirassol, em terceiro a Inter de Limeira e em último está o Corinthians, com apenas 3 pontos.

Provável escalação

- Novorizontino:

Jordi; Raul Prata, Chico, Renato Palm e Danilo Barcelos; Geovane, Willean Lepo, Marlon e Rômulo; Waguininho e Neto Pessoa.

Treinador: Eduardo Baptista.

Desfalques: Rodrigo Soares, César Martins, Léo Tocantins, Vitinho e Paulo Vitor (lesionados); Paulo Eduardo, Donato e João Afonso (em transição).

- Red Bull Bragantino:

Cleiton; Lucas Cunha, Léo Ortiz e Luan Cândido; Andrés Hurtado, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.

Treinador: Pedro Caixinha.

Desfalques: Eduardo Santos, Nathan Camargo, Eric Ramires e Henry Mosquera (lesionados).

Arbitragem

- Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

- Assistentes 1: Ricardo Simos Manis

- Assistentes 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira

- Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral