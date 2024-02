O Flamengo irá até Aracaju para enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em partida válida pela oitava rodada do Cariocão, às 21h30 desta quinta-feira (15).

Com a venda do mando de campo por parte do Bangu, este será o quinto em oito jogos do Flamengo no Carioca longe do Rio de Janeiro. Anteriormente, o Rubro-Negro jogou em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal no Rio Grande do Norte, quando enfrentou Nova Iguaçu e Sampaio Côrrea. Houveram também outros dois confrontos na região Norte do país, contra o Audax, em Manaus, e contra a Portuguesa, em Belém.

O Rubro-Negro volta a Arena Batistão após oito anos, a última partida do Fla no estádio foi em 2016, derrota de 1 a 0 para o Confiança no jogo de ida da Primeira fase da Copa do Brasil, entretanto o resultado costuma ser positivo para o Fla, em 18 jogos, foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Mengão vem de vitória diante do Volta Redonda em partida atrasada pela terceira rodada do Carioca. Com um time alternativo o Fla venceu no Maracanã por 3 a 0 e colou no líder Fluminense e pode assumir a ponta do campeonato já que o Tricolor tropeçou no Clássico dos gigantes.

Já o Bangu é o décimo colocado da competição com cinco pontos, estando na frente apenas de Sampaio Corrêa, que possui um e Audax que não pontuou na competição.

O Alvirrubro vem de empate com o mesmo Volta Redonda, tendo sofrido o empate já nos acréscimos da segunda etapa. Mas apesar do resultado negativo o time não corre muito perigo de rebaixamento, tendo em vista que os adversários são inferiores.

O confronto tem bastante história, sendo um dos mais antigos do Carioca, com ampla supremacia do Flamengo. O último encontro entre as equipes entrou para a rica história do Rubro-Negro, o empate em 1x1 trouxe um novo recorde: Lorran marcou e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Flamengo.

Mirando a liderança Fla vai para o jogo com força máxima

(Foto: Marcelo Cortes /Flamengo)

Após poupar algumas peças na última rodada, o técnico Tite vai mandar a campo o melhor que tem disponível para a partida que pode dar a liderança para o Rubro-Negro.

O time que vai a campo é o que vem jogando porém com mudanças devido a suspensão de Pulgar e as lesões de Allan e de Nico De la Cruz.

Com Pulgar suspenso após tomar o terceiro amarelo e Allan em trabalho de reequilíbrio muscular, Igor Jesus deve ser o escolhido para ir a campo diante do Bangu, assim como Luiz Araújo que irá receber a chance de começar jogando no lugar de Nico.

Outro uruguaio que não irá a campo é o lateral esquerdo recém-contratado Viña, que foi para Itália acompanhar o nascimento de sua filha e não estreará pelo Rubro-Negro nesta rodada.

Provável escalação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

Bangu quer a segunda vitória na competição

(Foto: Divulgação/ Bangu)

O Bangu vem a campo querendo sua segunda vitória na competição, o Alvirrubro não demonstrou bom futebol até aqui na competição e está a frente de apenas dois adversários.

Um dos resultados positivos do time no campeonato foi o empate diante do Vasco, e a intenção é de que isso se repita, já que o Bangu vem com força máxima para a partida e quer jogar um balde de água fria no Rubro-Negro que está de olho na liderança.

A tarefa do Alvirrubro não será nada fácil, tendo em vista que a última vitória do Bangu sobre o Fla foi em 2002, mais de 20 anos atrás, também pelo Carioca, após isso as equipes disputaram 18 partidas, sendo 15 derrotas e três empates.

Provável escalação: Gabriel Leite, Gabriel Saulo, Luiz Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Bruno Tatavito, Renatinho e Adsson Marinho; Raphael Augusto, João Maranhão e Roland Raposo.

Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistente 1: Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão

Assistente 2: Lucas Castro dos Santos