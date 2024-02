Nesta quinta-feira (01), o Fluminense seguiu invicto no ano de 2024 ao golear o Bangu no estádio Luso-Brasileiro. A partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca terminou em 4 a 1 para o tricolor, que manteve também a liderança da competição.

Com gol que Pelé não fez, o Tricolor sai perdendo na primeira etapa

Com a volta de Diniz e a equipe campeã da Libertadores e vice do Mundial, o Fluminense iniciou pressionando e na saída de bola do Bangu quase saiu o 1 a 0, Cano recebeu e se esticou todo mas a bola saiu em linha de fundo. O Flu seguiu pressionando e sufocando o Bangu, entre trocas de passe e cruzamentos o Tricolor vai assustando o goleiro Gabriel Leite.

Aos 18 mais uma vez Cano finalizou, dessa vez por cima do gol, em seguida o Fluminense roubou a bola na saída do Alvirrubro, porém com falta, fato que se repetiu outras duas vezes.

Aos 31 foi a vez do Bangu, Bruno Tatavitto arriscou de longe e Fábio botou pra escanteio. No lance seguinte, bola mal recuada, Fábio saiu do gol e tocou de primeira, a bola caiu nos pés de Adsson que chutou de muito longe e a bola morreu no fundo da rede, o gol que Pelé não fez para abrir o placar no Luso-Brasileiro.

Em seguida o Flu pareceu não se abalar tanto com o gol, bola na área para cabeceio de Cano, mas passou pelo lado do gol. No fim da primeira etapa o Fluminense continuou se lançando ao ataque, com 43 em bola cruzada da direita Thiago Santos cabeceia e a bola bate no travessão e foi afastada pela defesa do Bangu.

Nos acréscimos, Marcelo toca no meio enganando toda a defesa, mas não chegou ninguém para completar. Fim surpreendente da primeira etapa, Bangu na frente.

Fluminense melhora na segunda etapa e vira o jogo

O segundo tempo inicia com o Fluminense indo pra cima, Renato Augusto que entrou no intervalo no lugar de Felipe Melo chutou de longe e a bola passou do lado do gol de Gabriel Leite.

O início do segundo tempo se mostra um jogo de ataque contra defesa, o Bangu todo retraído defendendo a vantagem que tem no placar, mas mesmo com o time todo atrás o Fluminense continuou chegando. Até que com apenas 5 minutos Guga cruzou na medida para a cabeçada de Keno, e Gabriel Leite aceitou, placar empatado.

Logo após o empate quase saiu a virada, mas Keno adiantou demais e Gabriel Leite saiu na bola. Aos 14 em ataque pela esquerda a bola chega em Cano, que toca para Jhon Arias, que dribla o defensor e bate para o gol, virada Tricolor no Luso Brasileiro.

O Fluminense não diminuiu o ritmo mesmo após virar o jogo e quase ampliou o placar logo em seguida. Cano deu uma meia bicicleta mas a finalização foi ao lado da baliza, o argentino queria deixar sua marca no jogo de hoje.

Após a parada para hidratação Diniz faz mais uma alteração, Terans entra no lugar de Keno, é a estreia do Uruguaio pelo Fluminense. No entanto, o brilho é de um estrangeiro já conhecido, o artilheiro Germán Cano bateu de fora e ampliou o placar, após alguns tentos do argentino a bola finalmente entrou.

Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Com 35, Lima e Diogo Barbosa entram no lugar de Ganso e Marcelo, primeiro jogo após as férias e o físico pesa, principalmente aos jogadores mais velhos. Próximo do fim do jogo o Fluminense diminuiu o ritmo e administrou a posse de bola, porém aos 43 após ataque pela direita a bola chegou em Arias que girou na defesa e bateu para fazer o quarto gol do Fluminense.

Aos 49 quase foi a vez de Terans marcar logo na estreia, mas Gabriel Leite defendeu, na volta Renato Augusto bateu e a bola saiu, logo após mais um lance de Cano e a bola fica com Renato que bate para fora novamente, no momento em que o árbitro apita o fim do jogo, goleada tricolor.

Situação na tabela

Com a goleada o Fluminense se mantém na liderança do Campeonato Carioca, agora com 13 pontos. O fim do jogo traz também o fim da quinta rodada, e o Tricolor dormirá tranquilo na ponta da tabela. Já o Bangu se mantém na mesma posição que estava, empatado em pontos com o Sampaio Corrêa, que também foi derrotado na rodada. Ambos estão acima do Audax, que é o lanterna sem nenhum ponto conquistado.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (4), às 16h no Estádio Elcyr Resende, para enfrentar o Boavista. Por outro lado, o Bangu irá enfrentar o Audax, ambos com o objetivo de escapar das últimas colocações, também no domingo, às 21h30 no mesmo local.