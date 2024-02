Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (14), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Além do aperitivo do clássico, o embate é decisivo pensando na próxima fase do estadual do Rio de Janeiro.

Fluminense líder e sem derrotas

O Fluminense chega à oitava rodada do Campeonato Carioca com uma campanha invejável. Líder do estadual, o Fluzão em sete confrontos não possui nenhuma derrota e acumula 5 vitórias e 2 empates, totalizando 17 pontos e 80% de aproveitamento até aqui. O time de guerreiros vem de vitória na última rodada por 1 a 0 contra o Sampaio Correa e busca a vitória no clássico já como preparação para a primeira partida da final da Recopa, frente à equipe da LDU.

Provável escalação: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Marlon e Gabriel Pires (dores no joelho), Manoel (cumprindo suspensão por doping).

Vasco de olho nos primeiros colocados

O Vasco chega ao clássico embalado pela vitória na última rodada frente à equipe do Audax, pelo placar de 1 a 0. Na ocasião, Ramon Diaz poupou alguns jogadores e também não pôde contar com seus craques Payet e Vegetti, o meia por suspensão e o atacante que tratava lesão na costela.

O Cruz-Maltino está na quarta colocação e possui 12 pontos em sete jogos, cinco a menos que o líder Fluminense. Em seus sete jogos, o Gigante possui apenas uma derrota, e este será o segundo clássico do Cruz-Maltino no ano, tendo empatado sem gols o primeiro contra o Flamengo.

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti.

Técnico: Ramon Diaz.

Desfalques: Jair e Paulinho (lesionados).

Retrospecto no clássico

Fluminense e Vasco já se enfrentaram em 331 oportunidades ao longo de toda a história, com 110 vitórias para o Fluminense, 100 empates e 121 triunfos para o Gigante da Colina. No último confronto, o Vasco saiu vitorioso pelo placar de 4 a 2.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Mota Correia.

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace Muller Barros Santos.

Quarto Árbitro: Grazianni Maciel Rocha.

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.