Neste domingo (4), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico da temporada de 2024. O confronto está marcado para às 19h (horário de Brasília), e terá como palco o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã.

Em toda a história do confronto, Flamengo e Vasco já se enfrentaram em 345 oportunidades, e quem leva a vantagem é a equipe rubro negra. Ao todo, são 137 vitórias para o Flamengo, 103 empates e 105 vitórias para o Cruz-maltino. O último confronto foi pelo brasileirão de 2023, com vitória do Flamengo pelo placar de 1 a 0.

CRUZ-MALTINO EM BUSCA DA REDENÇÃO

O Vasco chega à sexta rodada do carioca ocupando apenas a sétima colocação do campeonato. A equipe de Ramon Diaz ainda não conseguiu embalar na atual edição do estadual e vem de dois resultados ruins nas últimas rodadas, um empate frente ao Bangu sofrendo um gol nos acréscimos e, na última rodada, uma derrota frente ao Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0.

O gigante da colina procura se recuperar no "clássico dos milhões", já que uma vitória leva a equipe novamente ao g4 e a briga pela classificação ao mata-mata.

MENGÃO COM FORÇA TOTAL

Após o fim da pré-temporada em solo estadunidense, a equipe rubro-negra volta todas as atenções para o estadual e passa a utilizar seus titulares nas partidas do carioca. Na última partida, frente à equipe do Sampaio Correa, já havia a presença de algumas peças titulares, porém alguns jogadores haviam sido poupados, como o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral Varela e o atacante Pedro.

Já para o clássico, a tendência é de força total. Até aqui, o Flamengo está na sexta colocação com oito pontos conquistados, porém possui uma partida a menos em comparação aos times do topo da tabela. O rubro negro não possui nenhuma derrota até aqui, e aposta na volta de seus titulares com a presença dos novos contratados para conseguir conquistar o triunfo frente ao rival.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Jair, Praxedes e Payet; Rossi (Serginho), Rayan e Vegetti.

Técnico: Ramon Diaz

Desfalques: Paulinho (lesionado)

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Cebolinha e Pedro

Técnico: Tite​​​​​​​

Desfalques: Matias Vinã (aguarda regularização para estrear)

ARBITRAGEM

​​​​​​​A novidade para o clássico é que as equipes escolheram o árbitro que apitaria a partida. A FERJ acabou convocando os rivais para definirem em um consenso o trio do apito, principalmente devido aos erros que aconteceram nas duas últimas partidas do cruz-maltino. Por isso, o trio de arbitragem e o VAR serão formados por:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão na TV aberta pelo SBT (para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador), pelo Premiere no pay-per-view, pelo SporTV na TV fechada e pela Cazé TV no YouTube.