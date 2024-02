O Madureira recebe o Fluminense nesse sábado (17), no Maracanã pela nona rodada da Taça Guanabara, as duas equipes entram em campo precisando vencer. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Vasco no clássico, já o Madureira perdeu para o vice lanterna Sampaio Corrêa, por 2 a 1.

O Flu vem de uma sequência invicta na competição, dos 8 jogos disputados, o tricolor ganhou 5 partidas e empatou 3, somando 18 pontos. Para esse duelo, o Fluminense conta com o retorno de John Kennedy e Alexsander que retornaram após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira e conta também com o retorno de Gabriel Pires que está totalmente recuperado de suas dores no joelho.

Já o Madureira, vem sendo bem irregular no campeonato, o Tricolor Suburbano tem apenas 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, sendo 3 delas seguidas, isso tudo em 8 jogos. A equipe se encontra na 8° colocação mas mesmo com o baixo desempenho ainda sonha com a classificação para a semifinal do estadual.

Desfalques

MADUREIRA

A equipe de Daniel Neri não tem nenhum desfalque confirmado para essa partida.

FLUMINENSE

A equipe das Laranjeiras terá 4 desfalques, os lesionados Keno e Samuel Xavier, o treinador Fernando Diniz e Thiago Santos, ambos expulsos no clássico contra o Vasco, também não disputarão essa partida contra o Madureira.

Retrospecto dos confrontos

Em toda a história dos duelos entre as duas equipes, o Tricolor das Laranjeiras leva uma grande vantagem contra o Tricolor Suburbano. São 130 confrontos ao todo, sendo 92 vitórias e 347 gols marcados do Fluminense, apenas 24 empates e 17 vitórias 137 gols do Madureira.

Prováveis escalações

FLUMINENSE: Felipe Alves; Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Gabriel Pires e Terans; Douglas Costa, John Kennedy e Lelê. Técnico: Eduardo Barros.

MADUREIRA: Mota; Almir, Marcão, Arthur Edeson e Guilherme Zoio; Wagninho, Arthur Santos e Pablo Pardal; Arthur Martins, Hugo Borges e Patryck Ferreira. Técnico: Daniel Neri.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Júlio César Gaudêncio

VAR: Philip Georg Bennett