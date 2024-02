Na tarde deste domingo (18), Palmeiras e Corinthians ficaram no empate pelo placar de 2 a 2. Os gols realizados pela equipe Alviverde foram de Endrick e Flaco López, e os autores da equipe Alvinegra foram Yuri Alberto e Rodrigo Garro.

O meio campista argentino fez um gol de falta nos acréscimos do segundo tempo, e ambas as equipes ficaram com um ponto.

Como fica

Com o empate, o Palmeiras chega a 18 pontos, e fica na vice liderança, somente atrás do Santos, com 19.

A situação do Corinthians é um pouco mais complicada. Com 10 pontos e na lanterna de seu grupo, o Timão está "por um fio" em relação a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista.

Endrick faz o primeiro

Em um erro de saída do Corinthians, a bola sobrou para Endrick, que limpou a marcação e bateu rasteiro, da entrada da área. Cássio tocou na bola, mas não evitou o 1 a 0.

O goleiro, porém, salvou o time de ir para o intervalo com dois gols atrás ao defender chute cara a cara de Endrick nos acréscimos.

Golaço salvador

O Corinthians voltou do intervalo com alterações, o reforço recém contratado Matheus França que entrou no lugar do Fagner, porém as mudanças não foi parâmetro para mudar a partida.

Perto do final da partida, Yuri Alberto completou cruzamento de Gustavo Mosquito, e conseguiu diminuir o resultado. Logo depois, Cássio foi expulso por fazer falta em Rony, o que obrigou Gustavo Henrique a vestir as luvas do goleiro, e em um lance de perigo, o zagueiro fez uma defesa, porém a bola estava entrando, e o volante Raniele chegou para afasta-la.

Nos acréscimos, Yuri Alberto se machucou em dividida com Murilo e também deixou o gramado. Então o meia argentino Rodrigo Garro ajeitou a bola e bateu falta de longe, no ângulo de Weverton, para empatar o Dérbi.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo já na quinta-feira, quando enfrenta o Cianorte pela primeira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras terá dias livres até o sábado, quando recebe o Mirassol novamente em Barueri pelo Paulistão.