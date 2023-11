Mano Menezes terá cinco desfalques para o jogo contra o Vasco

Na noite desta terça-feira (28), o Corinthians visita o Vasco da Gama em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando contra o rebaixamento e não podem perder mais pontos no torneio. O time mandante está em 16º lugar, com 42 pontos, e o Corinthians tem 44 pontos e está na 14ª colocação.

Para escalar o time de hoje, Mano Menezes terá desfalques, entre eles, o zagueiro Gil, tiular absoluto no time ideal do treinador. Além dele, Fausto Vera, Roni, Matías Rojas e Gustavo Mosquito estão de fora por lesão. Veja caso a caso:

Gil

Na última partida da equipe contra o Bahia, o Corinthians perdeu por 5 a 1 na Neo Química Arena. Na ocasião, o zagueiro foi responsável por cometer dois pênaltis e, em um deles, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou indisponível para o jogo no Rio de Janeiro.

Fausto Vera

Após uma boa temporada de 2022, o argentino não conseguiu manter o desempenho e oscilou entre momentos no time titular, reserva e não-relacionado. No começo de Mano, o volante chegoiu a ter algumas boas atuações, mas não manteve e voltou a ser preterido por outros jogadores. Para a partida contra o Vasco, o jogador não estará relacionado por um problema no tendão de aquiles.

Roni

O outro volante que oscila entre altos e baixos no Corinthians é o Roni. O cria do terrão, mais uma vez está lesionado. Desta vez, é uma lesão na coxa esquerda e o clube não deu o prazo para a recuperação do jogador.

Matías Rojas

O argentino foi contratado na janela de julho como a esperança dos corinthianos por ter dias melhores. Até agora, o meia não conseguiu atingir nem às expectativas da torcida nem da comissão técnica. A estreia do jogador aconteceu na Copa do Brasil, em jogo contra o América Mineiro, e gerou mais expectativas.

Desde então, o jogador sofreu com lesões e não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Ele está sendo muito criticado pela torcida corinthiana por ser displicente. O atleta ficou em São Paulo para tratar dores na coxa esquerda.

Gustavo Mosquito

O atacante sofreu uma grave lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) na última temporada contra o Athletico Paranaense e já se recuperou. Em sua volta, o jogador marcou contra o Cruzeiro, mas segue sofrendo por lesões consecutivas. O clube informou que o jogador está com uma lesão na panturrilha esquerda. ,

Escalação provável

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.