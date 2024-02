A noite da última quarta-feira (21) foi de empate alvinegro na Bolívia contra o Aurora pela segunda rodada da fase preliminar da Libertadores. O Botafogo empatou em 1 a 1, com gol de Junior Santos para o clube brasileiro, enquanto Espejo buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo.

O empate não foi bem digerido pelos torcedores, principalmente pelo gol sofrido ter sido aos 96 minutos de partida. O empate, apesar de não eliminar o Botafogo, coloca em situação mais difícil do que a vitória simples faria.

"Temos plenas condições de passar de fase"

O auxiliar-técnico alvinegro Evandro Fornari foi quem analisou a partida na entrevista coletiva pós-jogo.

O integrante da comissão técnica de Tiago Nunes foi otimista quanto ao resultado e deixou entendido que o plano de jogo foi executado durante a partida, apesar da vitória não ter vindo.

"É sempre muito difícil jogar aqui, num campo pesado e na altitude. A gente conseguiu, dentro de um plano de jogo, cumprir (o objetivo). Claro que a nossa ideia era buscar os três pontos, conquistar a vitória, mas esse empate deixa a série aberta e agora nós temos, dentro da nossa casa, plenas condições de conseguir passar de fase."

Substituições na segunda etapa

O Botafogo fez cinco substituições na partida de ontem, às quais foram tema de pergunta dos repórteres presentes ontem na coletiva de imprensa.

O auxiliar-técnico Evandro Fornari explicou qual o motivo por trás delas, além de externar qual a visão da comissão técnica para a execução delas.

"A gente sempre tem um plano de jogo. As nossas substituições no segundo tempo foram para que a gente pudesse reter um pouco a bola. Com as entradas dos atletas no segundo tempo, a ideia era a gente continuar jogando e também ter uma transição muito forte com os atletas que a gente fez as substituições".

"Dentro do nosso plano de jogo, a gente conseguiu algumas coisas que talvez poderiam ter sido ajustadas no final do jogo, mas a ideia das substituições eram manter o que a gente vinha fazendo no primeiro tempo", completou o auxiliar.

Expectativa para o jogo da volta

Quando perguntado sobre a expectativa para a partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira (28) no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Evandro procurou ser positivo.

"Sem sombra de dúvidas vai ser um jogo difícil, mas tratando de nós jogarmos em nossa casa, com a força do nosso torcedor, a gente tem plenas condições de fazer um bom jogo e passar à próxima fase."

Como dito anteriormente na matéria, o Botafogo enfrentará o Aurora novamente pela partida de volta da segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores daqui há uma semana, no dia 28, quarta-feira.

O duelo será às 21h30, disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A promessa é de um elenco com força total, porém sem contar com Victor Sá, que teve sua venda ao Krasnodar, da Rússia, confirmada pelo clube na manhã de hoje.

A partida será transmitida pela Globo, pela ESPN e pela Star+, além do tempo real aqui na VAVEL Brasil. A cobertura completa do duelo também será feita pela VAVEL.