Nesta quarta-feira (21), o Botafogo voltou a sofrer gol nos acréscimos e empatou por 1 a 1 contra o Aurora, no Estádio Félix Capriles, válido pela segunda fase prévia da Conmebol Libertadores. Júnior Santos marcou para o alvinegro, enquanto Dario Torrico deixou tudo igual nos acréscimos.

Aurora pressionou no primeiro tempo, mas sofreu na bola parada

O técnico Tiago Nunes teve que enfrentar os desfalques de Luiz Henrique, Jeffinho, Pablo e Jhon, apostando suas fichas nas presenças de Tiquinho Soares, Savarino e Victor Sá como titulares no ataque. Do outro lado, o meia brasileiro Serginho (de 39 anos) comandava a organização do meio-campo para o Aurora.

Os bolivianos aproveitaram-se de um nervoso Botafogo e conseguiram assustar em diversas oportunidades no início do jogo. Com apenas 5', Torrico recebeu pela direita e cruzou firme por baixo onde Reinoso chegou batendo de primeira, com a bola passando ao lado do travessão.

Na sequência, Dario Torrico mandou pela direita e levantou na área para Reinoso desviar de cabeça, parando em corte de Lucas Halter. Depois, foi a vez de Serginho arriscar de muito longe e Gatito quase entregou o gol no rebote em um movimento estranho.

O Botafogo teve chance de ouro para abrir o placar aos 20'. Victor Sá recebeu lançamento com total liberdade e driblou o goleiro, mas na finalização, a bola resvalou no braço de Quiróz Barbosa e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, Tiquinho bateu no canto direito baixo e Akologo defendeu.

Porém, mesmo em situação adversa na partida, o alvinegro conseguiu abrir o placar aos 26'. Eduardo cobrou escanteio pela direita e Tiquinho cabeceou no meio do gol. Akologo espalmou no reflexo e Júnior Santos aproveitou para concluir de cabeça em condições.

Antes do intervalo, o Aurora chegou a pressionar mais até buscar o empate com Amarilla dominando com a coxa após cobrança de falta para soltar um chute firme cruzado vencendo Gatito, só que o árbitro foi chamado ao VAR e o gol foi anulado por falta de Michelli em cima de Júnior Santos.

Botafogo desperdiça chances e sofre empate nos acréscimos

Diferentemente da etapa inicial, o Botafogo começou melhor no segundo tempo e quase ampliou o placar logo aos dois minutos. O goleiro Akologo saiu jogando com Michelli e tentou o passe lateral, mas Eduardo se antecipou e a bola bateu na trave antes de sair em tiro de meta.

Na sequência do segundo tempo, o alvinegro carioca conseguiu ter maior controle da posse de bola e não sofreu nenhuma finalização em 20 minutos, sem pressa para definir os lances mesmo com os espaços se oferecendo.

Durante a etapa complementar, o técnico Tiago Nunes acionou Savarino, Janderson, Tchê Tchê e Mateo Ponte nos lugares de Victor Sá, Tiquinho Soares, Eduardo e Júnior Santos, mas as condições do gramado não ajudaram e o Botafogo não conseguiu mais assustar o goleiro adversário.

Na reta final, o Aurora voltou a reter mais a posse de bola e conseguiu assustar bastante aos 41'. Alaníz colocou a bola na área e Michelli encheu o pé na pequena área, mas Gatito Fernández fez uma excelente defesa e conseguiu momentaneamente segurar o empate.

Entretanto, os sete minutos de acréscimo acabou provocando roteiro repetido no Botafogo. Aos 51 minutos no segundo tempo, Jairzinho achou ótimo passe dentro da área para Torrico tirar Danilo Barbosa de jogada e chutar cruzado para buscar o empate e deixar o confronto aberto.

Sequência

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira (28), a partir das 21h30 pelo horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos. Antes, o alvinegro terá pela frente o Audax neste sábado, pelo Campeonato Carioca.