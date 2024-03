Buscando sair da má fase e tentar se recuperar no campeonato, o Guarani entra em campo nesta sexta-feira (01) para enfrentar o Botafogo-SP. O jogo da 11ª rodada acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

Com seis derrotas na competição, o Guarani vem de um empate contra o São Paulo e está em 10º lugar na classificação geral, com apenas 6 pontos. O técnico Claudinei Oliveira está empenhado em tirar o time dessa situação difícil.

Por outro lado, o Botafogo-SP recuperou-se com uma vitória sobre a Portuguesa no último final de semana. Apesar disso, não há grandes objetivos para os dois jogos finais. O time de Ribeirão Preto já está eliminado, ocupando o 4º lugar no grupo D, com 10 pontos.

Mesmo time?

Na última partida, o Guarani mostrou um melhor desempenho e empatou com o São Paulo em casa, saindo da zona de rebaixamento. Agora, a equipe depende apenas de si mesma para permanecer na elite, mas precisa voltar a vencer após sete rodadas. Após enfrentar o Botafogo-SP, o próximo adversário será o Red Bull Bragantino, em 10 de março, no Brinco de Ouro da Princesa.

Quanto à escalação, Claudinei ainda não decidiu se manterá o esquema com três zagueiros utilizado contra o São Paulo. O zagueiro Léo Santos, autor do gol no último jogo, elogiou a formação. "A defesa se comportou bem. Não tivemos muito tempo para treinar nesse esquema, mas o treinador nos passou todas as informações necessárias."

Para o jogo de hoje, a dúvida paira sobre Camacho, titular nos 10 jogos do Guarani no Paulistão. O volante saiu machucado contra o São Paulo e passou a semana em tratamento. Já o atacante Derek, que não joga desde o dia 12, contra o Novorizontino, pode ser relacionado. Ele teve que ser substituído no último jogo com dores musculares. E na lateral-direita, Claudinei tem a opção de Heitor, que volta após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

O Botafogo deve ir a campo com Michael Fracaro; Thássio, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Lucas Dias, Leandro Maciel e Jean Victor; Douglas Baggio e Alex Sandro (Leandro Pereira). Técnico: Paulo Gomes.

Já o Guarani, deve repetir o mesmo esquema do último jogo com Vladimir; Diogo Mateus, Rayan, Léo Santos, Márcio Silva e Hélder; Camacho (Matheus Bueno), Anderson Leite e Régis; Gabriel Santos e Pablo Thomaz.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista;

Assistentes: Alex Ang Ribeiro, Rafael Tadeu Alves de Souza e Ilbert Estevam da Silva;

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral;