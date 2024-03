O Vasco irá receber a Portuguesa neste domingo (3), em São Januário às 18h10, com um objetivo bem claro, vencer e se classificar para as semifinais do Carioca. A partida é válida pela décima primeira e última rodada da Taça Guanabara de 2024.

Cruzmaltino vem de classificação para a próxima fase da Copa do Brasil no meio da semana após vencer o Marcílio Dias por 3 a 1. A equipe de São Januário está há seis jogos sem saber o que é derrota, a última foi a mais de um mês para o já classificado Nova Iguaçu por 2 a 0 no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

As últimas partidas do Vasco deram confiança ao time e demonstram uma clara evolução, Ramon Díaz vem utilizando o material que tem para fazer o Vasco jogar um bom futebol, em nível alto para concorrer com equipes de maior qualidade.

Já a Portuguesa, vem de uma dura derrota para o Nova Iguaçu por 2 a 1, o gol sofrido nos acréscimos foi um balde de água fria na equipe que apesar de já estar classificada para as semifinais da Taça Rio ainda busca alcançar posições mais altas para ter vantagem no confronto da semifinal.

A equipe da Ilha do Governador tem três vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas na competição, o time empatou com times como Flamengo e Botafogo e fez frente ao Fluminense, mas acabou derrotado.

Em crescente no ano Vasco tem desfalques para a partida

(Foto: Leandro Amorim/ Vasco)

Ramon Díaz terá alguns desfalques de peso para a partida, são eles os meias Jair e Paulinho lesionados, além de Zé Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Payet, que não jogou no meio da semana é dúvida para a partida.

O Vasco deve ir a campo com um time parecido com os que tem jogado as últimas partidas, a diferença mais notável na equipe é a possível presença de Juan Sforza no lugar de Zé Gabriel. A dinâmica no ataque muda ligeiramente sem Payet, e assim como no jogo diante do Marcílio Dias, o técnico argentino deve optar por Rossi e Adson fazendo companhia para Vegetti no ataque Cruzmaltino.

O Vasco deve pensar ainda no confronto contra um qualificado Água Santa pela segunda fase da Copa do Brasil no meio da semana, no entanto a expectativa é de Ramon iniciar o jogo com força máxima em campo na busca pela vitória diante da Lusa.

Provável escalação: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Sforza, Galdames e Lucas Piton; Adson, Vegetti e Rossi.

Portuguesa já classificada busca posições mais altas

(Foto: Nathan Diniz/ Portuguesa)

A Portuguesa apesar de já estar classificada na Copa do Brasil e também para as semifinais da Taça Rio, não vive um momento tão tranquilo.

A última partida da equipe no Carioca foi uma dura derrota, mas a equipe segue de cabeça erguida para enfrentar o Vasco e arrancar quem sabe mais um ponto de um gigante carioca.

O Vasco no entanto irá dificultar a tarefa, tendo em vista que o Cruzmaltino perdeu apenas dois dos últimos 40 jogos diante da Lusa, e no histórico geral são 65 jogos, com 56 vitórias do Vasco, quatro empates e cinco vitórias da Portuguesa.

A última vitória para o lado da Portuguesa foi em 2021 e a equipe pretende tentar repetir o efeito a fim de ter mais vantagem no confronto da semifinal.

Provável escalação: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joazi; João Paulo, Wellington Cézar e Romarinho; Cesinha, Patrick Carvalho (Hernane Brocador) e Miguel.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistente 1: Raphael Carlos

Assistente 2: Lilian da Silva

Transmissão

A partida será transmitida no SBT, na TV aberta, SporTV na TV fechada, Premiere no Pay-Per-View, e na CazéTV gratuitamente, tanto no YouTube, como na Twitch.