A tarde do último sábado (24) foi de vitória vascaína em Cariacica-ES. O Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, com gols de Zé Gabriel e Pablo Vegetti. Marcos Vinicius descontou para o Volta Redonda.

Após a vitória, Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Vasco, cedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre assuntos relacionados ao jogo.

Análise da partida

Emiliano Díaz foi perguntado sobre como foi o desempenho do Vasco dentro da partida. O auxiliar-técnico falou de forma clara sobre como ele entendeu o desenho desse jogo.

"Achamos que a vitória hoje foi muito importante. Nos primeiros 15 minutos de jogo, acho que controlamos a partida. Depois disso, começamos a não encontrar mais os espaços, a errar passes e a não manter a intensidade que costumamos ter.

No segundo tempo, começou ao contrário. A gente entrou dormindo e sofremos o gol, mas o time pôde responder e conquistar a vitória.

Acho que é normal, pois tivemos muitos clássicos juntos, o que aumenta o estresse (do time). O nível de exigência é muito grande, mas a gente não gosta de ganhar assim. Ainda assim, é um triunfo muito importante, pois se empata ou perde, ficaríamos de fora (da zona classificatória para a semi-final do Campeonato Carioca)."

Confronto pela Copa do Brasil

Emiliano também foi perguntado pelo confronto diante do Marcilio Dias, que será na próxima terça-feira (27), pela Copa do Brasil. Ele falou um pouco sobre a importância dessa partida e sobre como está a mentalidade da equipe para esse confronto.

"Sabemos a importância que é jogar essa Copa tão importante, tão prestigiosa. Vamos experimentar pela primeira vez, sabemos que é muito importante. O time não precisa de motivação. Eles sabem que, se errarmos, vamos para casa. Então o alerta é máximo. Nesse tipo de jogo eu sei que o grupo responde porque está acostumado a trabalhar com pressão. Temos que estar em alerta porque não vai ser um jogo fácil, como todos os próximos. Mas acho que o time está preparado para isso."

Torcida presente

Mais uma vez, a torcida do Vasco correspondeu com a expectativa e lotou a arquibancada num jogo fora do estado do Rio de Janeiro. Emiliano foi perguntado sobre a importância disso.

"O torcedor do Vasco é doido, é inacreditável o que fazem cada vez que vamos a lugares diferentes do país. É sempre o mesmo (risos). Eles lotam aeroporto, lotam hotel, são muito apaixonados. A gente veio por isso. Sabíamos que o Vasco era assim e queríamos experimentar isso. Estamos vivendo uma experiência impressionante. Cada vez que a gente desembarca de um ônibus ou de um avião e vê essa torcida, queremos agradecer. Hoje não pudemos dar um grande espetáculo que pretendíamos, mas demos a vitória, que é o mais importante."

Necessidade de contratar

Emiliano foi perguntado novamente sobre a possibilidade do Vasco se reforçar no mercado. O auxiliar reiterou sua visão sobre o assunto.

"Eu falei tudo o que tinha para falar na coletiva. Eu sempre falo o mesmo: o treinador tem que buscar soluções. Venha quem vier, nos contratam para isso, para buscar soluções. Sabemos das necessidades que o time tem, todo mundo no Vasco sabe. Mas nós vamos seguir brigando com o grupo que temos. Se chega (algum reforço), será bem-vindo. E se não, vamos brigar assim. Cada um tem uma responsabilidade. O jogador tem que competir, nós temos que dirigir, e o resto é o resto. Nós cumprimos a nossa parte no dia a dia, treinando. Seguimos focados no que temos que focar."

Estreia de Juan Sforza

Ontem foi a estreia oficial do volante argentino Juan Sforza, apresentado na última sexta-feira (23) pelo Vasco. Emiliano foi perguntado sobre essa estreia e o que ele acha do jogador.

"Nós conhecemos muito o Juan (Sforza) porque é do nosso futebol, o argentino. É um garoto, mas não é tão garoto porque tem muitos jogos, tem muita experiência. Tem experiência do Pré-Olímpico também. É um cara que vai ajudar muito a gente com muita qualidade, muita intensidade. Ele tem muita recuperação de bola, pode jogar tanto de primeiro volante quanto de interno. Nos dá variações, vai ser uma peça muito importante daqui para frente."

Leandro Amorim/Vasco da Gama

Vasco volta a campo na próxima terça-feira (27), diante do Marcilio Dias, pela Copa do Brasil. O confronto será em Itajaí-SC, mando de campo do time catarinense.