Na tarde deste sábado (24), atuando em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco recebeu o Volta Redonda e venceu pelo placar de 2 a 1 em partida válida pela 10° rodada da Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Matheus Carvalho e Vegetti pelos donos da casa, enquanto Marcos Vinícius, o MV, foi quem balançou as redes pelo time visitante.

No apagar das luzes, Vasco encerra primeiro tempo na vantagem

Nos primeiros momentos da partida, quem realmente deu show foi a torcida vascaína que fez muito barulho no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Aos 10 minutos de jogo, em lançamento de Payet, a bola chegou nos pés de David, que tentou, com dribles, encontrar espaço para finalização, mas foi bloqueado duas vezes. Aos 15, em belo passe de Medel, Puma Rodríguez ficou cara a cara com Paulo Henrique, goleiro do Volta Redonda, mas desperdiçou a oportunidade.

O Voltaço foi responder com uma grande chance aos 34 minutos em bela finalização de MV de fora da área, que contou com defesa importante de Léo Jardim para espalmar e apartar o perigo. Aos 41, novamente Puma Rodríguez teve oportunidade ao encontrar espaço na área, mas desta vez finalizou muito bem para a defesa de Paulo Henrique.

Aos 45, Dimitri Payet, grande cérebro da equipe vascaína, cobrou falta na área para Zé Gabriel colocar o Gigante da Colina na frente após cabeçada forte no meio do gol.

Volta Redonda busca empate, mas genialidade de Payet salva o Cruzmaltino

O Volta Redonda voltou muito bem para a etapa final, e logo aos quatro minutos, Sanchez recebeu pela esquerda, chamou David para dançar, invadiu a área e finalizou com extrema precisão, forçando Léo Jardim a fazer defesa magnífica e mandar para escanteio. O mesmo David que sofreu com Sanchez na defesa, teve chance de ouro para ampliar a vantagem aos oito minutos, mas finalizou em cima do goleiro, quando ainda tinha Vegetti totalmente livre ao seu lado.

Com o passar dos minutos, o Tricolor de Aço foi ficando mais confortável na partida e passou a controlar o meio de campo, e assim, aos 17, criou ótima oportunidade em passe milimétrico de Ítalo para Henrique Silva, que finalizou forte para nova defesa de Léo Jardim. O gol dos visitantes aconteceu três minutos depois, quando Ítalo encontrou Sanchez pela esquerda, que alçou na área e MV venceu a disputa aérea para completar para as redes, empatando o duelo e lançando um silêncio no Estádio.

Aos 26, quando as coisas pareciam complicadas para o Vasco, Payet novamente foi destaque e chamou a responsabilidade, desta vez em cobrança de escanteio, que após desvio no estreante Sforza, encontrou Vegetti para marcar o gol da vitória.

Já na reta final da partida, aos 37, o VAR foi acionado após entrada dura de MV, autor do gol do Volta Redonda, em Medel. O atacante do time visitante foi expulso após revisão do árbitro e a partida terminou com vitória cruzmaltina por 2 a 1.

Tabela

Com a vitória, o Vasco chegou aos 19 pontos e segue entre os 4 classificados para às semifinais do Carioca; para a última rodada, o adversário será a Portuguesa e uma vitória garante a equipe na próxima fase. O Volta Redonda, já sem grandes aspirações na competição, encerra sua participação recebendo o Nova Iguaçu, que pode deixar o Botafogo de fora das semifinais pelo segundo ano consecutivo.

Sequência

O Vasco da Gama, na próxima terça-feira (27) às 21h30, viaja para Santa Catarina para enfrentar o Marcílio Diaz, em duelo válido pela 1° fase da Copa do Brasil.