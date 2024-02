Na noite desta terça-feira (27), o Vasco foi até Itajaí em Santa Catarina, em compromisso válido pela 1° fase da Copa Betano do Brasil, e venceu a equipe da quarta divisão do futebol brasileiro, Marcílio Dias. Zé Eduardo marcou para a equipe anfitriã, já Vegetti, Adson e David balançaram as redes para a equipe carioca.

Começo agitado

A partida começou com um contexto muito interessante, estádio lotado, ambas equipes a fim de jogo, até quero-quero interrompendo a partida tivemos. Um jogo com a cara da Copa do Brasil.

Aos 10 minutos, após cruzamento rasteiro para o meio da área, Rossi deixou Vegetti em ótimas condições, o atacante argentino, de perna esquerda, só completou a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o time de Ramón Díaz logo no início.

Para a surpresa de muitos, o Marcílio Dias não sentiu o golpe vascaíno e respondeu 5 minutos após sofrer o gol. Em bola alçada por Airton, lateral esquerdo da equipe Marcilista, Gustavo Poffo desviou e Zé Eduardo, o camisa 9, finalizou também de cabeça, não dando chances para o goleiro Léo Jardim.

Ao decorrer da etapa, a equipe Catarinense se demonstrou muito organizada. Somada com a ausência de Payet, tal organização gerou muita dificuldade no setor de criação ao Vasco. Adson, encarregado pelo técnico argentino de fazer a função do camisa 10 francês, não se demonstrou muito à vontade na posição, já que está acostumado a cair mais pelas beiradas do campo.

Na reta final do primeiro tempo, em falta pelo lado direito do campo, Rossi novamente alçou a bola na grande área, Vegetti, autor do primeiro gol, desviou involuntariamente para trás e a bola sobrou para Adson, que livre de marcação foi feliz no chute e não só marcou seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina, como voltou a encontrar as redes após 8 meses de jejum.

Não parou por aí, já nos acréscimos em uma sucessão de erros da defesa do Vasco, o Marcílio teve ao menos três oportunidades de empatar a partida, sendo a melhor delas no pé de Téssio, que parou na trave. O ótimo primeiro tempo de futebol, terminou em 1 a 2 para a equipe do Rio.

Cruz-maltino letal

O segundo tempo ficou um pouco mais morno, Ramón Díaz optou por recuar sua equipe e apostar no contra ataque. Já a equipe catarinense, dentro de suas limitações, continuou criando boas chances, dessa vez, a principal arma foram as bolas aéreas.

Foi se desenhando uma segunda etapa com menos chances em relação à primeira, porém também mais difícil para o Vasco. Até que aos 29 minutos, David, que havia acabado de entrar, recebeu um lindo passe entrelinhas de Galdames, o atacante demonstrou muita frieza ao deslocar o goleiro cara a cara e converter uma das únicas chances da equipe na etapa final, dando números finais ao placar.

Foto: Divulgação/Vasco

Com boas trocas de seu treinador e já com o resultado definido, o Vasco controlou o restante da partida e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Próximos jogos

O Vasco retorna seu foco para o Campeonato Carioca, neste domingo (03). Em compromisso válido pela última rodada, a equipe cruz-maltina depende só de si para carimbar sua vaga para as semifinais da competição, mas para isso tem que vencer a Portuguesa-RJ em São Januário, às 18h10.

A equipe do Marcílio Dias já está classificado para as fases finais do Campeonato Catarinense, mas ainda enfrenta o Brusque, fora de casa, no sábado (02), a partida está marcada para às 16