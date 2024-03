No único confronto oficial entre as equipes na história, o Botafogo levou a melhor e venceu por 2 a 0;

A primeira partida acontece neste domingo (10/3), às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. O Botafogo tem a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara.

A partida em questão terá transmissão da Band, segundo a tabela divulgada, e vai acontecer depois da segunda semifinal do Campeonato Carioca, Nova Iguaçu x Vasco, às 16h, com local ainda indefinido.

Em sua partida mais recente, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela ida da terceira fase da pré-Libertadores. O atacante Júnior Santos foi o salvador da pátria e marcou os dois gols do Estrela Solitária.

Na atual edição do Cariocão o Sampaio Corrêa-RJ acumulou 7 derrotas, 3 vitórias e um empate, totalizando 10 pontos. Mesmo com o desempenho ruim, o clube conquistou uma vaga para disputar a Taça Rio, o que pode lhe dar o direito de disputar a próxima edição da Copa do Brasil.

O Botafogo ficou fora da semifinal do Campeonato Carioca pelo segundo ano consecutivo e, por isso, terá que se contentar com a Taça Rio. Afinal, o Alvinegro ficou em quinto lugar com 20 pontos, e nem mesmo a goleada sobre o Fluminense na última rodada evitou a eliminação. Campeão da competição no ano passado, o Glorioso, agora, tem a obrigação de vencer o torneio, pois garante vaga na Copa do Brasil de 2025.

Atual campeão da Série A2 do Carioca, o Sampaio Corrêa conseguiu se manter na elite do futebol carioca e ainda garantiu uma vaga na Taça Rio. O time de Saquarema não começou bem, mas deu a volta por cima após a chegada do técnico Alfredo Sampaio. Dessa forma, conquistou três vitórias nas últimas cinco rodadas, sendo derrotado apenas por Botafogo e Fluminense.