A definição do palco da partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco, tem sido uma novela.

Já desde antes da primeira partida da semifinal, o tema vem sendo frequente nas manchetes e vai dando o que falar.

Nesse momento, já com a indicação do palco que será utilizado, ainda há a dúvida sobre a definição dele. A situação vem se complicando.

Qual é a situação?

O Nova Iguaçu mandará a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca, portanto, escolherá em qual estádio a partida será disputada. O problema é que a definição desse palco vem apresentando algumas problemáticas.

Antes ainda do início das semifinais, o presidente do Nova Iguaçu foi perguntado sobre qual seria o palco da partida de volta. Na época, ele disse o seguinte: "Estamos de olho no resultado técnico, mas sem esquecer o financeiro. Após o primeiro jogo, no domingo, a gente bate o martelo."

Com o empate em 1 a 1 na partida de ida, que foi disputada no Maracanã, a intenção do dirigente era levar o jogo para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, tal qual fez com o confronto diante do Internacional, disputado ontem (13), pela segunda rodada da Copa do Brasil.

O problema foi que o consórcio responsável pela gestão do estádio já havia marcado uma celebração religiosa para a data da partida, o próximo domingo (17). Com isso, o 'plano B' foi o Maracanã.

Segundo relatado pelo próprio presidente do Nova Iguaçu a alguns repórteres, o contato foi feito, mas em momento algum a resposta sobre poder ou não mandar o jogo lá chegou.

Em virtude dessa não resposta e com o prazo técnico final para definição do palco se aproximando (o prazo se encerrou às 12h da última quarta-feira (13)), o presidente foi forçado a indicar o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como palco da partida.

Diante disso, o Vasco se mostrou indignado com o aparente veto de uso do estádio e se manifestou por nota. Em seguida, o Nova Iguaçu deu sua versão dos fatos, também por meio de nota.

Pouco tempo depois, foi a vez do consórcio do Maracanã se manifestar. Logo após, foi a vez do governador Cláudio Castro e, por fim, foi a vez da federação estadual.

Todos esses pronunciamentos foram muito comentados durante a tarde da última quarta-feira (13).

Os posicionamentos

O primeiro posicionamento oficial foi do Vasco, que disse o seguinte por meio de nota oficial: "Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos. Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos."

Em seguida, quem se posicionou foi o Nova Iguaçu, que declarou o seguinte por meio de nota: "Na última segunda-feira (11), o Nova Iguaçu solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para sediar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação. Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a FERJ, e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda."

Algumas horas depois, foi a vez do consórcio Maracanã, atualmente integrado por Flamengo e Fluminense, se pronunciar de forma oficial por meio das suas redes. Confira o que foi dito: "No dia 11.03.2024, o NOVA IGUAÇU FUTEBOL CLUBE ("Nova Iguaçu") expediu Ofício solicitando informações acerca da possibilidade de liberação do Estádio Jornalista Mário Filho ("Maracanã"), no dia 17.03.2024, às 16hs, para realização da partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024, a ser disputada entre as equipes do Nova Iguaçu e do Vasco da Gama. Ocorre que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ("FER]") oficializou o Estádio Municipal Sylvio Raulino de Oliveira, localizado no Município de Volta Redonda, como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada resposta por parte do Complexo Maracanã. Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido."

Em seguida, quem deu seu parecer, de forma oficial, foi Cláudio Castro.

O governador do estado do Rio de Janeiro, publicamente assumido torcedor do Flamengo, foi muito criticado quando a decisão de mudança do palco da partida foi divulgada.

Por meio de vídeo, ele se pronunciou, dizendo o seguinte: "Fala, pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno, queria fazer um esclarecimento importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do Governo do Estado. No último domingo, me ligaram para avisar que o Vasco entraria em campo com a camisa escrita "Maracanã para todos". Avisei a FERJ que o governo não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me ligaram o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado Vasco e Nova Iguaçu jogarem. Não sei porque adiaram o jogo. Quero garantir para você, torcedor do Vasco e do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a FERJ e o mandante (Nova Iguaçu) quiserem fazer o jogo lá, podem fazer."

Por fim, foi a vez da FFERJ (Federação de futebol do estado do Rio de Janeiro) se pronunciar. Por meio de nota oficial, a federação se posicionou da seguinte forma: "A FFERJ, em relação ao local da partida entre Nova Iguaçu FC x Vasco da Gama SAF, vem a público esclarecer e informar: 1-Por força do Regulamento da Competição, aprovado por unanimidade pelos clubes, cabe ao clube mandante o direito de indicar o estádio para o seu jogo; 2-Assim como coube ao Vasco da Gama SAF indicar o estádio do Maracanã, na primeira partida, quando mandante, o mesmo direito coube unicamente ao Nova Iguaçu a escolha e indicação do estádio Raulino de Oliveira, amparado pelo direito de o fazer, na condição de mandante; 3-A FERJ tem a função de cumprir e fazer cumprir a vontade dos clubes manifestada nos regulamentos por eles aprovados, desde que observados os aspectos legais; 4-A FERJ não teve nenhuma interferência na opção, escolha e indicação dos estádios, cujos fundamentos para tal não lhe cabe discutir, vez que não afrontam ou transgridem normas legais; 5-A FERJ afirma conhecer da neutralidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu Governador Claudio Castro, quanto à qualquer ingerência nas partidas realizadas ou deixadas de realizar no Maracanã; 6-Por fim, entende como injustas e equivocadas conclusões diversas das que aqui foram apresentadas e requer o testemunho e manifestação pública dos clubes envolvidos."

Diante de todos esses posicionamentos, apenas uma coisa fica certa: o principal prejudicado é o torcedor, que gostaria apenas de ir ao Maracanã para acompanhar mais um dia de jogo do seu time.