Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (9), às 21h, no Maracanã, este é o primeiro jogo da semifinal do Cariocão 2024. O Flamengo venceu a Taça Guanabara, enquanto o Tricolor ficou com a quarta colocação, o que dá a vantagem do empate e do mando do segundo jogo, que será realizado no mesmo lugar e horário no próximo sábado (16), para o Rubro-Negro.

As equipes vem em momentos distintos na temporada, enquanto o Flamengo vem de boas atuações, principalmente defensivas, e em constante evolução com Tite para voltar a vencer grandes títulos, o Fluminense vem de um campeonato internacional conquistado no Maracanã sobre seu maior algoz, a LDU.

Entretanto, nem tudo é motivo de comemoração nas Laranjeiras, a equipe vem de 11 clássicos sem vitória, sendo o último vencido justamente contra o Rubro-Negro, a virada histórica na final do Carioca de 2023, desde então a equipe comandada por Fernando Diniz enfrentou o Flamengo cinco vezes (3 empates e 2 derrotas) , Vasco (2 empates e 1 derrota) e Botafogo (3 derrotas) três vezes.

O Flamengo tem a semifinal como uma prova de que Tite está seguindo um bom caminho rumo ao reencontro com os títulos, já o Fluminense quer disputar mais uma taça em 2024 e afastar o fantasma dos clássicos.

Flu campeão da Recopa mas decepcionante em clássicos

(Foto: Lucas Merçon/ FFC)

O Tricolor vem de alguns altos e baixos na temporada, apesar de ter sido campeão da Recopa SulAmericana o desempenho não é dos melhores e a equipe vem jogando abaixo do que é esperado, principalmente nos clássicos.

O Flu iniciou a temporada com uma equipe alternativa devido as férias do time que jogou o mundial, no entanto, após o retorno da equipe principal nenhuma partida teve um grande destaque. O time principal venceu 4 jogos, empatou o Clássico dos gigantes em 0 a 0 e foi derrotado em 3 ocasiões, os clássicos contra Flamengo e Botafogo, e o jogo de ida da Recopa SulAmericana, que foi revertido na volta, no Maracanã.

As atuações da equipe são bastante questionáveis, e isso é refletido nos números, mesmo tendo disputado mais jogos que a equipe principal, o artilheiro do Flu no ano ainda é o atacante Lelê.

O desempenho abaixo foi visto na última partida, diante de um Botafogo muito alternativo, em que a equipe perdeu por 4 a 2, e ainda levou prejuízo para a semifinal, o volante André foi expulso nos minutos finais da partida e é desfalque no primeiro jogo, além dele estão fora da partida Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa todos no departamento médico.

Diniz testou duas opções durante a semana para a ausência de André, Renato Augusto e Lima no meio-campo Tricolor, mas com ambos o primeiro volante da equipe foi Martinelli. Com a nova lesão de Samuel Xavier, o substituto natural para a posição, Guga é quem vai a campo na lateral direita.

Provável escalação: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Tite tem sólido trabalho defensivo e retrospecto positivo contra o Fluminense

(Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo de Tite vem de seis vitórias consecutivas e ainda não foi derrotado no ano de 2024, no Carioca com Tite no comando o Rubro-Negro sequer sofreu gols, a única partida em que o treinador viu sua defesa ser superada foi no amistoso diante do Orlando City que terminou empatado em 1 a 1.

Com um sistema defensivo sólido e um ataque inspirado com o camisa 9 e artilheiro do Carioca Pedro, com 8 gols empatado com Carlinhos do Nova Iguaçu, o Flamengo vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense em um bom momento nesse início de temporada. Apesar de um nível de enfrentamento inferior e poucas partidas, a equipe de Tite já demonstrou o que pode fazer e o que podemos esperar para o restante da temporada do Flamengo, que quer reencontrar o caminho dos títulos.

Antes de chegar ao Flamengo, Tite havia jogado 21 jogos contra o Tricolor, sendo 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. No entanto, após o confronto da Taça Guanabara o treinador agora leva uma pequena vantagem sobre o Fluminense, e tem a oportunidade de ampliar ainda mais.

Por falar em Tite, o treinador tem alguns desfalques, são eles o ídolo e camisa 10, Gabigol, e o lateral direito Wesley, ambos por problemas musculares apresentados na última semana. Além dos citados o Fla tem a ausência de Gerson, este que vai ficar longe dos gramados por um período estimado em 2 ou 3 meses.

Mas em contrapartida, o treinador poderá contar com Cebolinha e Fabrício Bruno, que foram poupados no último jogo, e também com um novo reforço, Léo Ortiz chegou esta semana ao Flamengo e foi rapidamente regularizado para a partida e deve compor o banco do Rubro-Negro, que irá a campo com a base que vem jogando.

A única dúvida era na lateral esquerda, mas por ter jogado mais Ayrton Lucas foi quem saiu na frente e deve ser o titular nesta semifinal.

Provável escalação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Retrospecto é positivo para o Fla

O retrospecto do confronto é positivo para o Rubro-Negro, com 162 vitórias e 141 derrotas em 447 jogos. No entanto, nas últimas duas finais de Carioca o Flamengo foi superado pelo Fluminense, diferente das duas anteriores em que o Flamengo foi quem havia vencido. Neste ano era esperado um desempate nessa "melhor de 5" que acabou não acontecendo e um dos dois irá cair antes da final.

Transmissão

A partida tem transmissão da Band no canal aberto, Bandsports na TV fechada, além do Canal GOAT no youtube. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Rodrigo Carvalhaes