Cuiabá vence Flamengo com autoridade e confirma grande fase

Cuiabá e Flamengo se enfrentaram neste domingo (06), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Dourado venceu por 3 a 0 com gols de Matheus Alexandre, Clayson e Deyverson

O Cuiabá mandou no jogo nessa etapa inicial e perdeu boa chance de sair em vantagem para o intervalo. Foram 11 finalizações contra apenas duas do Flamengo e duas boas oportunidades em chutes de Raniele e Rikelme que pararam em boas defesas de Matheus Cunha. O Rubro-Negro, poupando várias peças para a Libertadores, chegou com perigo uma vez, somente aos 47 minutos da etapa inicial, em bicicleta de Pedro que Gerson quase completou.

A emoção estava mesmo guardada para a etapa complementar, a equipe do Cuiabá voltou no mesmo ritmo do primeiro tempo, e já aos 30 segundos, Matheus Alexandre fez o primeiro gol da partida. O camisa 2 aproveitou cruzamento de Ceppilini, David Luiz afastou mal e a bola sobrou limpa para o lateral abrir o placar na Arena Pantanal. A equipe mandante manteve a postura e em grande tabelinha entre Clayson e Deyverson, o camisa 29 recebeu dentro da área e só tirou do goleiro Rubro-Negro para marcar o segundo gol do Dourado.

E não podia faltar o dele: Deyverson fez o terceiro para a equipe do Cuiabá após grande jogava de Wellington Silva que saiu rabiscando pelo lado direito, e rolou para o camisa 16 marcar quase em baixo da trave da meta Rubro-Negra e fechar o placar da partida.

Com o resultado, o Cuiabá chega a 28 pontos e se coloca de vez na disputa por uma vaga na Libertadores de 2024, enquanto o Flamengo vê a distância para o líder Botafogo aumentar para 13 pontos.

- Agenda

O Cuiabá volta a campo na terça-feira (15), às 20h, quando visita a equipe do Athletico-PR. Já o Flamengo volta a campo na próxima semana, quinta-feira (10), às 21h, quando vai até ao Paraguai para enfrentar o Olimpia pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.