O Athletico recebeu a equipe do PSTC na tarde deste sábado (3), na Ligga Arena, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de 2023, e saiu com a vitória pelo placar de 4 a 0, com gols de Julimar, Zapelli, Mastriani e Léo Assumpção contra.

Athletico pressiona os 45 minutos, mas faz apenas um gol

O cenário da primeira metade na Ligga Arena foi de ataque contra defesa. O Furacão, que contou com o retorno de Pedro Henrique e Christian, anteriormente suspensos devido a um incidente no Athletiba do Campeonato Estadual de 2023, criou diversas oportunidades de marcar contra o PSTC. O próprio Christian, aliás, atingiu a trave em um chute de longa distância. Mesmo sem espaço para se aproximar da meta adversária, o Furacão inaugurou o placar. Radeche bloqueou com o braço o disparo de Kaíque Rocha de dentro da área, resultando em um pênalti assinalado pelo árbitro. Na batida, Pablo foi parado pela defesa de Diego, mas na sequência Léo Assumpção marcou um gol contra ao tentar afastar. O PSTC ameaçou apenas uma vez e quase igualou o placar. Nos acréscimos, Bryam chutou e acertou o travessão da baliza de Léo Linck.

Furacão mantém o nível e goleia na segunda etapa

No reinício do jogo, Juan Carlos Osorio fez alterações colocando Erick, Canobbio e o estreante Mastriani em campo. O recém-chegado número 9 do Furacão estava determinado a marcar, mas na primeira oportunidade desperdiçou de maneira surpreendente. Christian fez um excelente passe para Julimar, que fez um cruzamento para trás encontrando Mastriani. Diante do gol, o uruguaio finalizou pra fora. Alguns minutos depois, o atacante demonstrou sua habilidade com a cabeça. Fernandinho abriu o jogo com Julimar, que levantou da direita, proporcionando um cruzamento perfeito para o camisa 9. O uruguaio cabeceou sem dar chances ao goleiro Diego, aumentando o placar para 2 a 0. Os visitantes ainda atingiram a trave do Furacão mais uma vez com Faísca, mas nos acréscimos foi a vez do Athletico balançar as redes novamente. Erick escorou de cabeça, e Zapelli soltou um chute poderoso: 3 a 0. No fim, Mastriani preparou o terreno para Julimar selar a goleada com um chute preciso no ângulo: 4 a 0.

Próximos confrontos

O Athletico agora recebe o Cascavel, na próxima quarta-feira (7), às 20h30, também na Ligga Arena, pela 7ª rodada.

Já o PSTC recebe o Londrina, também na quarta, mas as 20h, no Álvaro Alves.