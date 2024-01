Athletico-PR vence Tanabi e se classifica na Copinha.

Nesta sexta-feira (12), o Athletico Paranaense venceu o Tanabi nos pênaltis, por 4 a 1, após empatar por 1 a 1 no tempo normal e conquistou a classificação para a 3° fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Empate no tempo normal​​​​​​

​O jogo começou com o Furacão controlando as ações, e logo aos 5 minutos, o CAP abriu o placar com Sorriso, após um chute do Lucca, a bola bate na zaga, sobra para o camisa 16 do Athletico-PR que balançou as redes. Aos 16 minutos, o Furacão teve a chance de ampliar o placar, após um lançamento para o ataque, Sorriso aproveitou a falha do zagueiro e finalizou mas a bola saiu mascada e o goleiro, Kauã faz a defesa para o Tanabi. O Tanabi respondeu com Dawis aos 17 minutos, Netto chegou pela direita e cruzou na área, a zaga do Athletico afasta, a bola sobra no pé do Dawis que finalizou de fora e o goleiro Filipe faz boa defesa. Aos 24 minutos, Touro, do Tanabi, dominou perto da área, finalizou para o gol, mas o Filipe faz mais uma defesa. Aos 34 minutos, o Daniel roubou a bola e armou um contra-ataque para o Tanabi, ele arrancou para o ataque e finalizou cruzado, a bola saiu em tiro de meta. O empate do Tanabi saiu no último minuto da 1° etapa, após uma bola longa no ataque do Tanabi, o Daniel ajeitou de cabeça para o Romarinho dominar com a perna direita e finalizou com a esquerda sem deixar cair, a bola foi no canto sem chances de defesa para o goleiro, Filipe.

A etapa final, começou com o Tanabi indo para cima, Breno cruzou na área, Daniel subiu de cabeça mas a bola vai sem força e ficando fácil para o Filipe fazer a defesa. Aos 5 minutos, Vinícius pegou a sobra na 2° trave, chutou e estufou a rede pelo lado de fora. Aos 9 minutos, o Tanabi teve a chance de ampliar o placar com Breno, após um levantamento na área do Romarinho, Breno desviou de cabeça, mas a bola ficou nas mãos do Filipe. 3 minutos depois, Daniel faz uma boa jogada, cortou para dentro, finalizou no canto mas o goleiro Filipe caiu para fazer a defesa. O Athletico respondeu aos 13 minutos, o Chiqueti puxou um contra-ataque pela esquerda, cruzou e o Walace mergulhou de cabeça, mas a bola saiu em tiro de meta.

Decisão por pênaltis

Nos pênaltis, o Athletico venceu por 4 a 1. O Breno converteu a 1° cobrança para o Tanabi, Chiqueti converteu a 1° cobrança para o Furacão, Netto perdeu a 2° cobrança do Tanabi, Keven converteu para o Athletico e colocou o time novamente na frente, Gustavo foi cobrar o último penalti do Tanabi e também errou, já o último pênalti do Furacão, foi convertido pelo goleiro, Filipe, que colocou o time na 4° fase da Competição.

Próximo desafio

O Athletico-PR aguarda o resultado do confronto entre Ponte Preta X Cantanduva para saber seu adversário na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.