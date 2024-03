O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 5 a 1 em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O placar elástico foi comandado por Flaco López, que marcou três gols, Murillo e Piquerez também marcaram para o verdão, já por parte da Ponte Preta, Renato fez o gol de honra.

Com a vitória, além de garantir a classificação, o Palmeiras garantiu o poder de jogar o segundo jogo de uma eventual final no Allianz Parque, que deverá ficar pronto já para a semifinal, prevista para o dia 27.

Não só o placar, mas o desempenho dos comandados de Abel Ferreira se destacaram, e ao ser perguntado sobre favoritismo, o treinador desviou as atenções.

"O favorito são todos, já éramos favoritos a quatro anos atrás, já éramos favoritos o ano passado, são todos candidatos a ganhar o título. Eu disse na minha primeira coletiva que o Paulistão é aberto, não é só o Palmeiras. E a sensação que eu fico é que vocês gostam de falar do Palmeiras. Eu sei que vocês querem meter essa pressão em cima do Palmeiras. A gente aguenta essa pressão.

Como complemento, Abel ainda citou o fator Arena Barueri.

"Palmeiras joga com 11, o Palmeiras joga fora de seu estádio, não joga em casa, estas a jogar fora do seu estádio."

Polêmica extra campo

Importante ressaltar que antes da entrevista coletiva começar, Abel Ferreira fez um pronunciamento que apesar de não ter sido citado oficialmente pelo treinador, entende-se que se trata em relação ao caso ocorrido no MorumBIS, onde o treinador foi ofendido por palavras proferidas por Carlos Belmonte diretor do São Paulo, que fez um acordo com o STJD com um pedido de desculpas para não sofrer punição maior.

"Gostaria de abrir a minha conferência de imprensa com um assunto da atualidade, que é global, e dizer-vos que repúdio toda a qualquer ato de discriminação, seja ele de gênero, seja ele de cor de pele, nacionalidade, ou qualquer tipo de violência.

Dizer-vos também que isso vai muito além da esfera do futebol é uma questão de humanidade, repito, repúdio todo e qualquer ato de discriminação, essa é a mensagem que gostaria de deixar, e sobre esse assunto, publicamente não falo mais"

Logo em seguida, Abel Ferreira ficou um minuto em silêncio, e após isso, começou as respostas dos questionamentos dos jornalistas.