Nesta quinta-feira (28), Palmeiras e Novorizontino se enfrentarão pela semifinal do Campeonato Paulista de 2024 no Allianz Parque ás 21h35.

O Palmeiras tentará conquistar seu tricampeonato (campeão em 2022 e 2023), já o Novorizontino vem para surpreender no ano em que retornou a elite estadual.

Como está o Verdão ?

O Palmeiras está buscando uma vaga na final do Campeonato Paulista e pode alcançar esse feito pela quinta vez consecutiva. Atual bicampeão estadual e dono da melhor campanha, o Alviverde vem com favoritismo.

Os desfalques para Abel Ferreira são os lesionados Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito). O zagueiro Gustavo Gómez, que se recupera de fratura no dedo do pé esquerdo, deu início à transição física nesta terça-feira, mas deve seguir como baixa.

Novamente, passou pela fase inicial sem derrotas, liderando a classificação geral com 28 pontos.

Nas quartas de final, enfrentou a Ponte Preta na Arena Barueri e venceu confortavelmente por 5 a 1, com destaque para Flaco López, que marcou três gols.

Como está o Novorizontino?

O Novorizontino teve uma das campanhas mais surpreendentes até esta fase do Paulistão, com um dos ataques mais eficientes da competição, terminando em segundo lugar no Grupo D.

O duelo marcará o encontro do meia Rômulo com seu futuro clube. O camisa 10 do Novorizontino foi um dos destaques da equipe nesse Estadual. O atleta foi anunciado como reforço do Palmeiras em fevereiro, porém, só se apresenta ao Verdão após a disputa do Campeonato Paulista.

Nas quartas de final, enfrentou o Tricolor Paulista no Morumbi e não se intimidou. Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, venceu nos pênaltis.

Arbitragem do jogo

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois