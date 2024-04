Neste domingo (07) acontece a final entre Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista de 2024. Essa será a oitava vez em que esses dois times se enfrentam em uma decisão.

O retrospecto é favorável ao time Alviverde, que venceu quatros finais contra três do Peixe. As finais em que o Palmeiras superou o Santos, foram: Torneio Início de 1942, Campeonato Paulista de 1959, Copa do Brasil de 2015 e Libertadores de 2020. Já as decisões em que o Alvinegro da Vila Belmiro levou a melhor foram: Torneio Início Extra de 1926, Torneio Início de 1937 e Campeonato Paulista de 2015.



Ao todo, as equipes já se enfrentaram 351 vezes, com 151 vitórias do Palmeiras, contra 108 do Santos, além de 92 empates. O time alviverde já balançou as redes 586 vezes e sofreu 487 gols.



A primeira vez em que Abel Ferreira e sua comissão enfrentaram a equipe da Vila Belmiro, foi em 2020 pelo Brasileirão. A partida terminou empatada em 2 a 2. Após isso o Palmeiras emplacou uma sequencia de oito vitórias contra o rival, incluindo a decisão da Conmebol Liberadores do mesmo ano, no Maracanã.



No Paulistão, o Verdão dominou com 97 vitórias, 45 empates e foi superado com 55 vitórias santistas. Na fase de grupo do estadual deste ano, o Verdão venceu o Peixe por 2 a 1 no Allianz Parque.



Na partida de ida desta final no último domingo (31), o Santos superou o Palmeiras por 1 a 0 com gol de Otero, na Vila Belmiro. Agora, o Peixe tentará defender sua vantagem no jogo de volta neste domingo (07). A bola rola ás 18 horas no Allianz Parque.