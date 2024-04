A caminhada do Flamengo na Libertadores começou com um gosto amargo. Fora de casa e com um a mais em boa parte do segundo tempo, o rubro-negro saiu na frente no placar, mas cedeu o empate diante do Millonarios-COL, e a partida terminou em 1 a 1.

O gol do clube carioca foi marcado por Pedro, aos 19 minutos da segunda etapa, após pênalti sofrido por Arrascaeta, que gerou a expulsão de Larry Vásquez. Porém, mesmo com um a menos, os donos da casa partiram pra cima.

O time colombiano igualou o placar com Daniel Ruiz, há 10 minutos do fim da partida. O gol sofrido pôs fim a sequência de 12 jogos em que a defesa flamenguista não era vazada.

Em relação ao confronto contra o Nova Iguaçu no último fim de semana, o Flamengo teve quatro mudanças na equipe titular. Na defesa, Léo Pereira e Ayrton Lucas saíram para as entradas de David Luiz e Viña.

No meio, De La Cruz, que sentiu febre, deu lugar a Igor Jesus, que jogou apenas o primeiro tempo e saiu no intervalo para a entrada de Allan. No ataque, Bruno Henrique foi o escolhido para atuar junto com Everton e Pedro.

Ao fim da partida, o técnico Tite falou sobre a necessidade de fazer mudanças na formação inicial para a partida diante do Millonarios-COL.

“Nove jogadores tinham algum problema do último jogo até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com nove jogadores com algum sentido, um detalhe a mais, até porque, esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade que ela é clínica ou física do decréscimo, naturalmente, você tem esses jogadores para poder participar”.

Apesar de ter mais posse de bola, o Flamengo acertou apenas dois chutes na direção do gol adversário. Na coletiva, o atacante Bruno Henrique comentou sobre a dificuldade de jogar na altitude, mirando também o duelo contra o Bolívar.

“Acho que nossa equipe se portou bem na altitude. Tivemos erros de passes onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, e foi onde a gente, diversas vezes, errou o passe pela altitude. Mas serve de lição, porque lá (La Paz) é bem maior, e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente e atrás, pra gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória”.

Tite também pontuou sobre a atuação abaixo do esperado do rubro-negro durante a partida, principalmente nos 45 minutos iniciais, além de ressaltar a melhora na etapa complementar.

“No primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal, por N fatores, mas ela esteve abaixo. Ela voltou e voltou bem melhor, fez o gol merecidamente e botou um volume muito grande, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou volume muito grande”.

No fim, o treinador flamenguista falou sobre a mudança tática do Millonarios-COL e da dificuldade encontrada pelo Fla para chegar ao segundo gol.

“Ele (Alberto Gamero) botou três atacantes de velocidade, jogadores de mobilidade e que tem cabeceio. Ele não trouxe a gente para trás. O que aconteceu foi que o Millonarios, com 10 homens, trouxe uma marcação-pressão baixa, puxando o contra-ataque. Ele atrasou suas linhas de marcação, e talvez, nós não conseguimos furar esse bloqueio”.

Tite finalizou falando sobre os estilos de jogo de ambos os técnicos. “Talvez, se ele fizesse o todo mundo ficar atrás e não sair, talvez ele saísse com a vitória, mas não é característica dele, e nem minha”.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (7) para enfrentar o Nova Iguaçu, no jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Na ida, o rubro-negro venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem para conquistar o estadual.

Pela Libertadores, o próximo duelo será contra o Palestino, em casa, na quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã.