Na abertura do Grupo E da Conmebol Libertadores nesta terça-feira (2), o Flamengo estreou com empate diante do Millonarios por 1 a 1 no Estádio El Campín. Pedro abriu o placar com gol de pênalti no segundo tempo, mas Daniel Ruiz buscou um empate improvável.

Flamengo não conseguiu manter a mesma intensidade nos 45 minutos

Após vitória confortável por 3 a 0 contra o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, o Flamengo não pôde contar com Fabrício Bruno e De La Cruz, com David Luiz e Igor Jesus ganhando vagas na equipe titular. Do outro lado, o Millonarios, do técnico Alberto Gamero, apostou no 4-2-3-1 para tentar surpreender o rubro-negro.

O rubro-negro cumpriu com as suas expectativas no início da partida e começou tendo uma ótima chance de gol aos 4'. Viña recebeu bola ajeitada de Bruno Henrique com o gol escancarado, mas acabou pegando mal e mandou para longe.

Na marca dos 13', o Flamengo voltou a assustar com Bruno Henrique aproveitando sobra pelo lado direito da grande área após excelente jogada individual de Arrascaeta, parando em excelente defesa de Montero.

Contudo, o Millonarios cresceu bastante na sequência da etapa inicial e acumulou diversas finalizações com mais posse de bola e muito espaço pelo lado direito. Na melhor oportunidade, Castro testou firme na trave e Vásquez mandou para fora. Antes do intervalo, Rossi espalmou chute de fora a área de Giordana.

Millonarios resistiu ao gol sofrido e arrancou empate improvável

A etapa complementar começou com o Millonarios conseguindo segurar o ímpeto ofensivo do rubro-negro sem a posse de bola, fechando bem os espaos no campo defensivo. Aos 10', Arrascaeta corou escanteio da esquerda e a bola sobrou para o uruguaio após corte inicial, mas Montero defendeu a finalização.

Após um início difícil de segundo tempo, a situação do Flamengo ficaria bem mais tranquila aos 15'. Pulgar desarmou no ataque e achou Arrascaeta dentro da área, mas o meia foi derrubado por Vásquez, lance que originou pênalti e cartão vermelho. Pedro cobrou com paradinha e chutou alto no meio do gol.

Tite optou pela substituição de Pedro para acionar Luiz Araújo buscando preservar o atacante em um final de jogo que estava bem contrlado pelo rubro-negro. Contudo, o técnico Alberto Gamero mexeu muito bem aos 32', com as entradas de Emerson Rodríguez e Daniel Ruiz.

No minuto seguinte, Pulgar errou no domínio no meio-campo e acabou sendo driblado com facilidade por Rodríguez, que invadiu a área pela ponta e cruzou rasteiro na área onde Daniel Ruiz dominou e finalizou no contrapé de Rossi para quebrar a invencibilidade rubro-negra de 12 jogos sem sofrer gols.

O Flamengo tentou buscar o gol da vitória e a chance do gol veio nos acréscimos qundo Ayrton Lucas levantou de longe e Vargas subiu mais do que Bruno Henrique para cortar parcialmente. No rebote, Luiz Araújo ajeitou de cabeça e Pulgar chutou por cima do gol, na última chance de garantir os três pontos.

Tabela

Com este resultado, Flamengo e Millonarios ficam empatados na tabela de classificação do Grupo E com um ponto, enquanto Palestino e Bolívar se enfrentam na quinta-feira (4).

Sequência

Na próxima rodada da Libertadores, o Flamengo recebe o Palestino na quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), enquanto o Millonarios visita o Bolívar na quinta (11), às 19h.