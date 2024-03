Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30), às 17h (Horário de Brasília) pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2024, no Maracanã. O Flamengo passou pelo Fluminense na semifinal, enquanto o Nova Iguaçu bateu o Vasco.

O Rubro-Negro por ter sido o líder, logo tendo a melhor campanha da Taça Guanabara, terá a vantagem do mando no segundo jogo, o que surtirá pouquíssimo efeito no confronto tendo em vista que as duas partidas serão no Maracanã.

Diferente das semifinais, em caso de empate no agregado das duas partidas teremos disputa de pênaltis para decidir o campeão do Cariocão.

As equipes chegam bastante animadas e com tempo de descanso entre a semifinal e a final da competição devido a parada para data FIFA. A Laranja mecânica faz uma temporada histórica, é a primeira vez que a equipe chega em uma final de Carioca. Já o Flamengo, com os indíces anímicos no alto com o belo desempenho do treinador tem pela frente uma final fora do habitual, já que nos últimos 4 anos o campeonato terminou em Fla-Flu.

A final é fora do comum não só para o Flamengo, mas para o Carioca em si, já que a última vez que um clube fora dos quatro grandes do Rio chegou em uma final foi em 2006, quando o Madureira foi derrotado pelo Botafogo.

Nova Iguaçu precisa quebrar alguns tabus para ser campeão

(Foto: Vitor Melo/ NIFC)

A Laranja Mecânica da Baixada faz uma grande temporada sobre o comando do técnico Carlos Vitor, no entanto, precisará quebrar marcas negativas para coroar o grande início de ano com um título inédito e inesperado.

O primeiro deles é diretamente contra o Flamengo, o Nova Iguaçu não vence o Rubro-Negro desde 2006, no primeiro confronto entre as duas equipes, na ocasião o Nova Iguaçu saiu vencedor por 1 a 0, a única vitória da equipe na história do confronto.

O outro tabu que precisará ser quebrado diz respeito ao Campeonato Carioca, sempre que um clube fora dos quatro grande tira a vaga da final de Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, ele nunca consegue ser campeão.

A equipe da Baixada teria para si um feito inédito, além de uma taça que nunca conquistou, caso vença será o primeiro campeão fora dos quatro grandes que erguerá a taça nos moldes atuais de semifinal e final, já que nas 11 oportunidades em que clubes fora dos quatro grandes venceram foram em sistema de pontos corridos sem fase final.

O Nova Iguaçu tem uma enorme montanha pela frente se quiser ser campeão, mas o técnico Carlos Vitor terá todos os jogadores a disposição para a grande final.

Provável escalação: Caio Borges; Yan Silva (Caio Tenório), Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos.

Flamengo quer mais uma taça para começar a temporada com o pé direito

(Foto: Gilvan de Souza/ CRF)

O Mengão vai para a final com um número marcante no futebol brasileiro, é a equipe da série A que menos sofreu gols no ano de 2024, sendo o gol sofrido na segunda rodada do Carioca, para o próprio Nova Iguaçu, no empate em 1 a 1, o gol foi marcado por Carlinhos, um dos artilheiros do Carioca, que foi confirmado como novo reforço do Flamengo.

Para a final o técnico Tite poderá contar com Pulgar, recuperado de lesão e terá o que vem sendo considerado 11 ideal à disposição para o confronto.

Em contrapartida, não terá Wesley, que teve lesão constatada no adutor direito durante a semana, Gerson ainda se recuperando de cirurgia e Gabriel Barbosa, que foi suspenso por tentativa de fraudar o exame antidoping.

O Flamengo irá com força máxima para a final em busca de seu 38º título, e caso marque dois gols irá alcançar 13 mil gols marcados em sua história.

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrasceta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Retrospecto é amplamente positivo para o Fla

O retrospecto do confronto é positivo para o Rubro-Negro, com 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Flamengo não é derrotado pelo Nova Iguaçu desde a primeira partida entre as equipes em 2006, de lá para cá foram 12 partidas em que o Mengão não foi derrotado.

Transmissão

A partida tem transmissão da Band no canal aberto, Bandsports na TV fechada, além do Canal GOAT no youtube. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistente 1:Thiago Henrique Neto Corrêa

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

VAR: Rodrigo Carvalhaes