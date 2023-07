Flamengo recebe América-MG no Maracanã buscando encostar na liderança do Brasileiro

O Flamengo enfrenta o América-MG neste sábado (22) às 16h (horário de Brasília) no Maracanã, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O rubro-negro ocupa a vice-liderança com 27 pontos, e chega ao confronto com moral após eliminar o Athlético-PR com placar agregado de 4 a 1 na Copa do Brasil, e empatar o clássico contra o Fluminense na última rodada.

Já o Coelho, que vive péssima fase no torneio, é o último colocado com apenas 9 pontos somados até aqui. O time mineiro também foi eliminado para o Corinthians pela Copa do Brasil, semana passada, porém, a equipe ganhou um respiro após golear o Colo-Colo por 5 a 1 e avançar de fase na Copa Sul-Americana.

O retrospecto recente joga ao lado do time carioca, nos últimos dez jogos entre as equipes, foram 8 vitórias flamenguistas e dois empates.

Desfalques

Flamengo

Jorge Sampaoli não contará com os volantes Pulgar e Thiago Maia, por lesão e supensão, respectivamente, além do ponta Luiz Araújo, também suspenso.

América-MG

Aloísio, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Dadá Belmonte e Adyson estão lesionados e desfalcam o técnico Vagner Mancini.

Escalações

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Técnico: Jorge Sampaoli

América- MG

Mateus Pasinato; Marlon, Eder, Maidana e Nicolas; Lucas Kal, Alê, Juninho, Matheusinho e Rodrigo Varanda; Mastriani.

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rafael Traci (SC)